Сериал «Взрыв» рассказывает о событиях, что разворачиваются в Москве в одном из спальных районов. Там дома похожи один на другой, а многие соседи даже не знакомы между собой. Трагедия в виде взрыва в одной из хрущевок приводит к мгновенной потере имущества многими жильцами. Большая часть из них осталась без всего. Ситуация сближает людей, учит их бороться с недостатками общества, выживать и противостоять столичным нравам. Несколько человек решают установить реальные причины произошедшей трагедии.