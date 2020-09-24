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Киноафиша Сериалы Взрыв
Взрыв (2020 - 2020) Взрыв 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 12 часов 48 минут
О чем сериал

Сериал «Взрыв» рассказывает о событиях, что разворачиваются в Москве в одном из спальных районов. Там дома похожи один на другой, а многие соседи даже не знакомы между собой. Трагедия в виде взрыва в одной из хрущевок приводит к мгновенной потере имущества многими жильцами. Большая часть из них осталась без всего. Ситуация сближает людей, учит их бороться с недостатками общества, выживать и противостоять столичным нравам. Несколько человек решают установить реальные причины произошедшей трагедии.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Жарков
Сергей Жарков Валера
Алексей Лукин
Алексей Лукин Вадим
Алина Бабак
Алина Бабак Аня
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв Антон
Артём Ешкин
Артём Ешкин Лелик
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Взрыв - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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