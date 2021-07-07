«Фемида видит» – комедийный проект стримингового сервиса KION от сценариста «Закона каменных джунглей» и «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова. В центре сюжета оказывается бойкая оперативница Анна Шумилина, подрабатывающая пиротехником на съемочных площадках фильмов и сериалов. Когда-то она и сама училась на театральном факультете, однако была отчислена из института на первом курсе. Теперь же Аня вынуждена заниматься поимкой преступников, и хотя удается ей это довольно неплохо, мечты о карьере на сцене театра ее не покидают.