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Киноафиша Сериалы Фемида видит
Фемида видит (2021 - …) Фемида видит 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Фемида видит» – комедийный проект стримингового сервиса KION от сценариста «Закона каменных джунглей» и «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова. В центре сюжета оказывается бойкая оперативница Анна Шумилина, подрабатывающая пиротехником на съемочных площадках фильмов и сериалов. Когда-то она и сама училась на театральном факультете, однако была отчислена из института на первом курсе. Теперь же Аня вынуждена заниматься поимкой преступников, и хотя удается ей это довольно неплохо, мечты о карьере на сцене театра ее не покидают.

Фемида видит - трейлер
Фемида видит
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Половцев
Александр Половцев
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Максим Сапрыкин
Максим Сапрыкин
Дмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
Юлия Майборода
Юлия Майборода
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фемида видит - Сезон 1 Сезон 1
2021, 20 эпизодов
 
Новости о сериале
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5 самых необычных полицейских в кино, которые ломают стереотипы
Кадры из сериала
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