Героиня сериала «Диагноз «Везучая» – молодая женщина, наделенная невероятным даром: она приносит удачу любому, кто имеет с ней дело. При этом Лика – социопатка, не привязанная ни к одному живому существу. Она зарабатывает на своей мистической способности, помогая бизнесменам заключать сделки. Но ее собственное везение заканчивается, когда она соглашается стать «талисманом» для криминального авторитета. Ей приходится пуститься в бега на пару с бухгалтером-недотепой Антоном, который спасается от нечестного суда.