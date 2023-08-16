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Постер сериала Диагноз «Везучая»
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Киноафиша Сериалы Диагноз «Везучая»

Диагноз «Везучая» (2023 - 2023)

Diagnoz «Vezuchaya» 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Wink
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность сериала 4 часа 40 минут

О чем сериал

Героиня сериала «Диагноз «Везучая» – молодая женщина, наделенная невероятным даром: она приносит удачу любому, кто имеет с ней дело. При этом Лика – социопатка, не привязанная ни к одному живому существу. Она зарабатывает на своей мистической способности, помогая бизнесменам заключать сделки. Но ее собственное везение заканчивается, когда она соглашается стать «талисманом» для криминального авторитета. Ей приходится пуститься в бега на пару с бухгалтером-недотепой Антоном, который спасается от нечестного суда.

Диагноз «Везучая» - трейлер
Диагноз «Везучая»  трейлер
В ролях
В ролях
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Даниил Белых
Даниил Белых
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Диагноз «Везучая» - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая»
Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая»
Аглая Тарасова работает «талисманом» в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая»
Аглая Тарасова работает «талисманом» в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая»
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