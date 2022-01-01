События российского комедийного сериала «Гелий-3» разворачиваются в 2040 году. «Рускосмос» отправляет космическую станцию на Луну, чтобы спасти планету Земля от угрожающего ей астероида. Во главе новой организации встала весьма своеобразная особа Ирина Цветкова. Впрочем, ее подчиненные тоже очень специфичны: примитивный майор Слава, острая на язык пилот Соня, глуповатые инженеры Юрич и Роман и другие профессионалы, которым на Земле не нашлось места. Все меняется после появления на станции Венеры Мышкиной.