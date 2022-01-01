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Киноафиша Сериалы Гелий-3
Гелий-3 (2021 - …) Гелий-3
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
О чем сериал

События российского комедийного сериала «Гелий-3» разворачиваются в 2040 году. «Рускосмос» отправляет космическую станцию на Луну, чтобы спасти планету Земля от угрожающего ей астероида. Во главе новой организации встала весьма своеобразная особа Ирина Цветкова. Впрочем, ее подчиненные тоже очень специфичны: примитивный майор Слава, острая на язык пилот Соня, глуповатые инженеры Юрич и Роман и другие профессионалы, которым на Земле не нашлось места. Все меняется после появления на станции Венеры Мышкиной.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Иван Агапов
Иван Агапов
Татьяна Бабенкова
Татьяна Бабенкова
Мария Лисовая
Мария Лисовая
Артем Сучков
Артем Сучков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гелий-3 - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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