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Киноафиша Сериалы Подслушано
Подслушано (2021 - …) Подслушано 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 2 часа 0 минут
О чем сериал

«Подслушано» – оригинальный проект стримингового сервиса KION в жанре психологического триллера, восемь эпизодов которого представляют собой 15-минутные киносторис. В центре сюжета оказываются пятеро учеников средней школы. Их одноклассники пропадают один за другим, и, пока взрослые находят этим исчезновениям тривиальные объяснения, ребята уверены, что дела обстоят иначе. Тогда они решают самостоятельно разобраться в происходящем с помощью соцсетей, и в скором времени жизни этой пятерки тоже могут оказаться под угрозой.

Подслушано - трейлер
Подслушано
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Руслан Щедрин
Денис Васильев
Денис Васильев
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина Джулс
Василий Фролов
Егор Абрамов
Егор Абрамов Костя
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Подслушано - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Сезон 3
TBA,
 
Новости о сериале
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: Егор Абрамов делится списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: Егор Абрамов делится списком любимых фильмов
Кадры из сериала
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