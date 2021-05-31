«Подслушано» – оригинальный проект стримингового сервиса KION в жанре психологического триллера, восемь эпизодов которого представляют собой 15-минутные киносторис. В центре сюжета оказываются пятеро учеников средней школы. Их одноклассники пропадают один за другим, и, пока взрослые находят этим исчезновениям тривиальные объяснения, ребята уверены, что дела обстоят иначе. Тогда они решают самостоятельно разобраться в происходящем с помощью соцсетей, и в скором времени жизни этой пятерки тоже могут оказаться под угрозой.