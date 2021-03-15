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Киноафиша Сериалы Аль-Капотня
Аль-Капотня (2021 - …) Аль-Капотня 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность 5 часов 25 минут
О чем сериал

«Аль-капотня» — новый российский сериал, снятый в жанре криминальной комедии. Действие разворачивается вокруг работы сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Как правило, сотрудникам правоохранительных органов приходится сталкиваться со случаями мелких краж, драк и других не особо опасных преступлений. Главный герой — хороший полицейский по имени Паша — изо всех сил хочет «спасти» души малолетних правонарушителей. Он не только помогает хулиганам отделаться от тюремного срока, но и ставит их на путь высоких морально-этических ценностей. Увы, когда в жизни главного героя появляется подросток, который перешел дорогу мафии, Паша понимает, что помочь абсолютно всем невозможно.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Максим Костромыкин
Максим Костромыкин майор Павел Кирсанов, инспектор по делам несовершеннолетних
Денис Васильев
Денис Васильев
Мария Староторжская
Мария Староторжская
Владислав Павлов
Владислав Павлов
Маруся Климова
Маруся Климова ст.лейтенант Полина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Аль-Капотня - Сезон 1 Сезон 1
2021, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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