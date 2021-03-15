«Аль-капотня» — новый российский сериал, снятый в жанре криминальной комедии. Действие разворачивается вокруг работы сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Как правило, сотрудникам правоохранительных органов приходится сталкиваться со случаями мелких краж, драк и других не особо опасных преступлений. Главный герой — хороший полицейский по имени Паша — изо всех сил хочет «спасти» души малолетних правонарушителей. Он не только помогает хулиганам отделаться от тюремного срока, но и ставит их на путь высоких морально-этических ценностей. Увы, когда в жизни главного героя появляется подросток, который перешел дорогу мафии, Паша понимает, что помочь абсолютно всем невозможно.