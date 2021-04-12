Интересные факты

По словам продюсера и сценариста проекта «Милиционер с Рублевки» Ильи Куликова, создатели сериала не преследовали цели воссоздания неприглядной картинки, отражающей реалии 90-х годов. Они попытались сделать упор на том, что вызовет светлые ностальгические воспоминания у тех, кто вырос в то время. Для этого использовалась отсылка к боевикам на видеокассетах, рекламной кампании пирамиды «МММ», пиратским картриджам для игровых приставок. Кроме того, в кадре часто появлялись торговые палатки — яркая примета того периода.

Актер Артем Сучков, воплотивший образ Яковлева, признался, что исполнять эту роль ему было нелегко. В первую очередь из-за буйного нрава персонажа, отсутствия терпимости и излишней эмоциональности. При этом Сучков добавил, что на съемочной площадке царила непринужденная атмосфера: актеры часто смеялись над комичными репликами в сценарии и импровизировали на съемочной площадке.

По словам актрисы Ольги Виниченко, ее героиня выглядит несколько деланной, все равно оставаясь очень органичной на экране. Ее своеобразный темперамент подчеркивается карикатурной манерой смеяться. По признанию Ольги, она смогла полностью погрузиться в атмосферу времени, о котором идет речь в сериале, благодаря отличной работе реквизиторов, воссоздавших антураж до незначительных деталей.

Поначалу сериал не был тепло встречен зрительской аудиторией. После выхода трейлера на телеканале ТНТ многие предрекали ему провал. Зрителям и критикам казалось, что сеттинг 90-х чересчур часто эксплуатируется в последнее время.

В общей сложности во время съемочного процесса создатели задействовали порядка 140 локаций: почтамт, рынок, квартиры персонажей (как особняки, так и дома попроще), заведения общественного питания, дом пионеров, учебное заведение, магазины и караоке-бар.