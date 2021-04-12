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Киноафиша Сериалы Милиционер с Рублевки
Милиционер с Рублевки (2021 - …) Милиционер с Рублевки 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Милиционер с Рублевки» – приквел популярного сериала телеканала ТНТ «Полицейский с Рублевки», действие которого переносится в 90-е, когда молодой Володя Яковлев переступает порог высшей школы милиции и начинает работать в отделении на Рублевке. Его напарницей становится уже известная зрителям Мария Гудкова, вместе с которой Яковлев работает над сомнительными делами: то они ищут «режиссеров» фейковых сиквелов популярных боевиков, то носятся в поисках чемодана с билетами «МММ». «Милиционер с Рублевки» расскажет о тяготах службы Володи Яковлева, источниках его авторских фразочек и страхах, которые останутся с ним на долгие годы.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артем Сучков
Артем Сучков лейтенант Владимир Яковлев, опер
Дмитрий Ячевский
Дмитрий Ячевский
Юрий Грубник
Юрий Грубник
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
Ольга Виниченко
Ольга Виниченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Милиционер с Рублевки - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Милиционер с Рублевки - Сезон 2 Сезон 2
2022, 16 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Милиционер с Рублевки
Кадры из сериала
Интересные факты

По словам продюсера и сценариста проекта «Милиционер с Рублевки» Ильи Куликова, создатели сериала не преследовали цели воссоздания неприглядной картинки, отражающей реалии 90-х годов. Они попытались сделать упор на том, что вызовет светлые ностальгические воспоминания у тех, кто вырос в то время. Для этого использовалась отсылка к боевикам на видеокассетах, рекламной кампании пирамиды «МММ», пиратским картриджам для игровых приставок. Кроме того, в кадре часто появлялись торговые палатки — яркая примета того периода.

Актер Артем Сучков, воплотивший образ Яковлева, признался, что исполнять эту роль ему было нелегко. В первую очередь из-за буйного нрава персонажа, отсутствия терпимости и излишней эмоциональности. При этом Сучков добавил, что на съемочной площадке царила непринужденная атмосфера: актеры часто смеялись над комичными репликами в сценарии и импровизировали на съемочной площадке.

По словам актрисы Ольги Виниченко, ее героиня выглядит несколько деланной, все равно оставаясь очень органичной на экране. Ее своеобразный темперамент подчеркивается карикатурной манерой смеяться. По признанию Ольги, она смогла полностью погрузиться в атмосферу времени, о котором идет речь в сериале, благодаря отличной работе реквизиторов, воссоздавших антураж до незначительных деталей.

Поначалу сериал не был тепло встречен зрительской аудиторией. После выхода трейлера на телеканале ТНТ многие предрекали ему провал. Зрителям и критикам казалось, что сеттинг 90-х чересчур часто эксплуатируется в последнее время.

В общей сложности во время съемочного процесса создатели задействовали порядка 140 локаций: почтамт, рынок, квартиры персонажей (как особняки, так и дома попроще), заведения общественного питания, дом пионеров, учебное заведение, магазины и караоке-бар.

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