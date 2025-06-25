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Киноафиша Новости Ченнинг Татум сбегает из тюрьмы и знакомится с Кирстен Данст в трейлере фильма «Грабитель с крыши»

Ченнинг Татум сбегает из тюрьмы и знакомится с Кирстен Данст в трейлере фильма «Грабитель с крыши»

25 июня 2025 17:38
Ченнинг Татум сбегает из тюрьмы и знакомится с Кирстен Данст в трейлере фильма «Грабитель с крыши»

Забавная история о воришке, который пытается наладить свою жизнь.

Студия Paramount Pictures и кинокомпания Miramax выпустили трейлер криминальной комедийной драмы «Грабитель с крыши» с именитым актерским составом. Фильм основан на реальных событиях. Релиз в российских кинотеатрах намечен 9 октября. Прокатом занимается «Парадиз».

В центре сюжета — бывший рейнджер Армии США Джеффри Манчестер (Ченнинг Татум), который погряз в финансовых трудностях. Чтобы свести концы с концами, он решает ограбить сеть ресторанов McDonald’s. Внутрь он пробирается, прорезая дыры в потолке, вследствие чего получает прозвище Roofman. В итоге Джеффри попадает в тюрьму, но сбегает, используя свое внимание к деталям и находчивость. В дальнейшем он находит убежище в магазине игрушек Toys “R” Us и начинает новую жизнь. Вскоре он знакомится с матерью-одиночкой Ли (Кирстен Данст), воспитывающей двух дочерей. Однако криминальное прошлое настигает Джеффри и мешает ему достичь искупления.

Питер Динклэйдж сыграл менеджера Toys “R” Us. В фильме также снялись Лакит Стэнфилд, Бен Мендельсон, Джуно Темпл, Узо Адуба и другие. Режиссер — Дерек СиенфрэнсСвет в океане», «Место под соснами»). Сценарий он написал вместе с Киртом Ганном.

Фото: Paramount Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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