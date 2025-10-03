Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Грязная игра»: Рецензия Киноафиши

«Грязная игра»: Рецензия Киноафиши

3 октября 2025 12:35
«Грязная игра»: Рецензия Киноафиши

Как и почему новый фильм Шейна Блэка об угрюмом грабителе банков утомляет больше чтения всех книг о его герое и убеждает, что киноадаптации это «Грязная игра».

Очередной фильм Prime Video от десятка других, появляющихся на стриминге каждую неделю, отличает породистая родословная. В режиссерском кресле тот самый Шейн Блэк, что написал две части «Смертельного оружия» — образцового бадди-муви конца 80-х, стал одним из самых высокооплачиваемых сценаристов 90-х, в нулевые зарекомендовал себя как талантливый режиссер с собственным стилем в дебютном «Поцелуе навылет», а в 2010-е добрался до вершины голливудской студийной цепи, поставив третьего «Железного человека».

В качестве исходного сценарного материала десятки романов Дональда Уэстлейка, крайне плодовитого мастера круто сваренной американской прозы, за 43 года написавшего под псевдонимом Ричард Старк 20 с лишним романов об одном персонаже.

Вечно немолодой и брутальный грабитель Паркер, впервые появился на страницах «Охотника» в 1962 году, и очень скоро очутился на экранах. Визуальные эксперименты Джона Бурмена в первых 10 минутах «Выстрела в упор» предвосхитили наступление Нового Голливуда и заодно запечатлели первого Паркера из многих (хотя в фильме его называли Уокером). Ли Марвин сделал его молчаливым и пресноликим до такой степени, что Квентин Тарантино сравнил его с засохшим деревом в своих «Киноспекуляциях».

«Грязная игра»: Рецензия Киноафиши

Другие адаптации, в которых Паркера играли Джим Браун, Роберт Дювалл, Мэл Гибсон и даже Джейсон Стэйтем, раскрыли сложность воплощения его образа. Бывший типичным представителем типа энигматичных и молчаливых героев, он требовал от актера отточенной пластики, прорывающейся наружу внутренней сложности, безудержной харизмы и умения красноречиво и выразительно молчать. Без этого образ либо отдавал энергией безжизненной куклы, позабытой пупенмейстером, либо превращался в пародию.

В «Грязной игре» роль Паркера исполнил Марк Уолберг — талантливый актер, чьих способностей все же оказалось недостаточно, чтобы придать образу хоть какую-то форму. Хотя надо отдать должное Блэку и паре его соавторов, превративших сюжет в межжанровую мешанину из нуара, комедийного бадди- и хейст-муви, которая несется на полной скорости, снося все на своем пути (включая здравый смысл и элементарную сюжетную логику).

«Грязная игра»: Рецензия Киноафиши

Фильм начинается с ограбления, которое оборачивается предательством. Это такой сюжетный инвариант романов Старка, включая «Охотника». После налета на банк, который Блэк утяжеляет ненужной и плохо снятой погоней на ипподроме, вероломная Зен (Роза Салазар) хладнокровно расстреливает своих подельников. Паркеру удается бежать.

История о праведной мести оказывается как бы прологом к основному сюжету и заканчивается спустя примерно 30 минут — столь же нелепо, как началась. Зен, работавшая в охране латиноамериканского диктатора Де Ла Паса (Алехандро Эдда), объясняет Паркеру, что убила его шайку (среди них был и его друг, сыгранный Томасом Джейном) ради высшей цели — свободы своей страны, которая недостижима без великого ограбления выставки в здании ООН. Деньги ей понадобились, чтобы разведать планы «Синдиката» — криминальной организации, которую Де Ла Пас нанял, чтобы… похитить ценные экспонаты, найденные… его же страной.

«Грязная игра»: Рецензия Киноафиши

При описании сюжета без трагически недоуменных многоточий не обойтись так же, как от неминуемых зевков при просмотре. Блэк и ко придумали полтора десятка пустячных второстепенных героев, с которыми Паркер и Зен идут на целую череду ограблений, которые очень быстро надоедают. Много лет назад в интервью The Guardian Блэк, еще не лишившийся разума, говорил о том, как важно варьировать темп и не утяжелять повествование повторением однообразным элементов экшена («Если взлетевший в воздух грузовик то и дело приземляется на капот вашей машины на протяжении всего фильма, это становится обыденным» — вот почти точная цитата). В «Грязной игре» он, разумеется, об этом забывает, упиваясь тонущими в плохоньком CGI погонями и взрывами. Поезд, наполненный бессмысленным и безответственным насилием, буквально и иносказательно сходит с путей.

Среди его пассажиров типичные для Блэка комичные чудаки, сыгранные в том числе славными актерами вроде Тони Шэлуба, Ната Вулфа, Кигэна-Майкла Ки и Лакита Стэнфилда, воплотившего Грофилда — еще одного архетипического героя Старка, который здесь служит в неутешительной роли comic relief. Но и тут проблема в материале. Блэк приготовил шутки исключительно «за 200», опускаясь иногда и до 100. Из других блэковских причуд время действие — опять канун Рождества.

«Грязная игра»: Рецензия Киноафиши

«Грязная игра» представляет собой жуткую нелепицу. Представьте мельвилевского «Самурая», сыгранного весельчаком Бурвилем, который идет на убийство в компании пары идиотов, и получите фильм Блэка. Дело тут, кажется, в пропасти между ним и так и не прирученным материалом. Блэк — мастер легкого, фривольного боевика, в котором далекий от авантюризма мрачный Паркер чувствует себя как рыба в Аральском море. И это непримиримое противоречие Блэку не удалось прикрыть парой-тройкой старых трюков. Хотя один ему все же удался — Блэк нагло и беспардонно грабит зрителя среди бела дня, вооружившись прошлыми успехами и громкими именами на афише. Два длинных часа, пусть медленно и заметно, но все же проходят. Киноадаптации — это грязная игра.

Гия Сичинава
Гия Сичинава
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Написать комментарий
У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше