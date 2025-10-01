Меню
Грязная игра

Play Dirty
Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 1 октября 2025
Премьера в мире 1 октября 2025
Производство Amazon MGM Studios, Big Indie Pictures, Modern Pictures
Другие названия
Play Dirty, A Precisão do Caos
Режиссер
Шейн Блэк
Шейн Блэк
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Роза Салазар
Роза Салазар
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Чаквуди Ивуджи
Чаквуди Ивуджи
