Лакит Стэнфилд
Награды
Награды и номинации Лакита Стэнфилда
LaKeith Stanfield
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Лакита Стэнфилда
Оскар 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший экранный дуэт
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
