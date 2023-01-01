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Дарья Савельева
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Дарья Савельева

Дата рождения
30 декабря 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Раменское, Московская область, СССР

Биография Дарья Савельева

Дарья Савельева родилась 30 декабря 1988 года в Раменском, Московская область. С ранних лет вела активную жизнь, занимаясь спортом, посещая музыкальную школу и участвуя в самодеятельности. Пробовала обучаться в Школе-студии МХАТ и Институте экономики, но по разным причинам бросала. Образование получила в Институте современного искусства. В студенческие годы активно играла в театре, а в 2012 году дебютировала в кино. Уже вторая ее экранная роль оказалась главной — актриса сыграла в фильме Наталии Мещаниновой «Комбинат “Надежда”» (2014), снискав признание критиков. Широкую известность Савельевой принес постапокалиптический сериал «Выжившие» (2021). В дальнейшем карьера актрисы продолжила идти в гору. В 2023 году вышла картина Или Малаховой «Привет, мама», за игру в которой Савельева получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Выборге. Также актриса исполнила ведущие роли в сериале «Люся» (2022) с Данилой Козловским и комедийной драме «Каникулы» (2022).

Популярные фильмы

Люся 0.0
Люся (2021)
Выжившие 0.0
Выжившие (2021)
Каникулы 0.0
Каникулы (2022)

Фильмография Дарья Савельева

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 2 Сериалы 2 Актриса 4
Привет, мама
Привет, мама
драма, комедия 2023, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Каникулы
Каникулы
комедия, драма 2022, Россия
Смотреть трейлер
Люся
Люся
драма, комедия 2021, Россия
Выжившие
Выжившие
драма, фантастика, триллер 2021, Россия
Новости о Дарья Савельева
В прокат вышел фильм «Привет, мама» с Дарьей Савельевой и Аглаей Тарасовой
В прокат вышел фильм «Привет, мама» с Дарьей Савельевой и Аглаей Тарасовой
Дарья Савельева везет школьный театральный кружок в Сочи в трейлере фильма «Каникулы»
Дарья Савельева везет школьный театральный кружок в Сочи в трейлере фильма «Каникулы»
Дарья Савельева и Аглая Тарасова начинают новую главу жизни в трейлере фильма «Привет, мама»
Дарья Савельева и Аглая Тарасова начинают новую главу жизни в трейлере фильма «Привет, мама»
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