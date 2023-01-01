Дарья Савельева родилась 30 декабря 1988 года в Раменском, Московская область. С ранних лет вела активную жизнь, занимаясь спортом, посещая музыкальную школу и участвуя в самодеятельности. Пробовала обучаться в Школе-студии МХАТ и Институте экономики, но по разным причинам бросала. Образование получила в Институте современного искусства. В студенческие годы активно играла в театре, а в 2012 году дебютировала в кино. Уже вторая ее экранная роль оказалась главной — актриса сыграла в фильме Наталии Мещаниновой «Комбинат “Надежда”» (2014), снискав признание критиков. Широкую известность Савельевой принес постапокалиптический сериал «Выжившие» (2021). В дальнейшем карьера актрисы продолжила идти в гору. В 2023 году вышла картина Или Малаховой «Привет, мама», за игру в которой Савельева получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Выборге. Также актриса исполнила ведущие роли в сериале «Люся» (2022) с Данилой Козловским и комедийной драме «Каникулы» (2022).