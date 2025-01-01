Меню
Новая оптимистическая
Билеты от 750₽
Киноафиша Новая оптимистическая

Спектакль Новая оптимистическая

Сочинение Константина Богомолова.Трагикомедия
Постановка
МХТ им. Чехова 18+
Продолжительность 205 минут
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О спектакле

Спектакль Константина Богомолова в МХТ имени Чехова

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова состоится премьера спектакля «Новая оптимистическая», созданного талантливым режиссёром Константином Богомоловым. Эта постановка обещает погрузить зрителей в мир острых социальных и психологических тем, объединив драматизм с иронией.

Тема и содержание

Спектакль отталкивается от известной пьесы Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Однако действие переносится в современный театральный коллектив, где происходит неожиданная смерть главного режиссёра. Возникает вопрос: «Кого назначат?» — и на этом фоне разворачиваются непредсказуемые события.

Для кого этот спектакль?

«Новая оптимистическая» станет интересной находкой для тех, кто ценит трагикомедии, рассчитанные на зрелую аудиторию. Здесь вы сможете не только насладиться художественным исполнением, но и задуматься о современных реалиях и человеческих судьбах.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе традиции театрального искусства и актуальные проблемы нашего времени.

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Константин Богомолов
Константин Богомолов
Павел Ващилин
Игорь Верник
Игорь Верник
Ольга Воронина
Ольга Воронина
Вера Майорова

Январь
15 января четверг
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 750 ₽

Фотографии

Новая оптимистическая Новая оптимистическая

