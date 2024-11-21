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Киноафиша Сериалы Дети перемен

Дети перемен (2024 - …)

Deti peremen 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Start
Стрим-сервис Wink
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе — 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Дети перемен - второй тизер первого сезона
Дети перемен  второй тизер первого сезона
В ролях
В ролях
Артем Быстров
Артем Быстров
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Александр Яценко
Александр Яценко
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Руслан Братов
Руслан Братов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
6.1 IMDb
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Сезоны
Дети перемен - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:51
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
Екатерина-Анна Добровольские 5 апреля 2025, 21:01
Сериал который стоит посмотреть! Люди живущие в 90 многое увидят родного, страшного и больного
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