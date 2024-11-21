В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе — 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.