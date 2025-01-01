Меню
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Телефон доверия» в МХТ имени А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова состоится показ спектакля «Телефон доверия», поставленного режиссёром Юрием Кравцом по пьесе Максима Чертанова. Действие разворачивается вокруг службы «Телефон доверия» в небольшом провинциальном городке, где сотрудники, отвечая на звонки, используют одни и те же стандартные фразы. Однако ситуация меняется, когда один из них решает выйти за рамки клише и оказать реальную помощь нуждающемуся.

О чем спектакль

Сюжет вращается вокруг вопросов одиночества и равнодушия. Персонажи сталкиваются с тем, что их ответы не помогают обратившимся за помощью, и когда один из них начинает задумываться над собственными словами, история принимает неожиданное направление. Этот спектакль предлагает зрителю задуматься: «На что же мы жалуемся?»

Какую атмосферу создаст «Телефон доверия»

Спектакль сочетает в себе элементы юмора и серьезного осмысления насущных вопросов. Это произведение будет интересно тем, кто ценит комедии, наполненные драматическими нотами и глубоким смыслом. Юрий Кравец утверждает, что «с одиночеством может столкнуться каждый. Оно сидит внутри нас, и избавиться от него можно только тогда, когда мы сами захотим изменить свою жизнь».

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит задуматься о важности взаимопомощи и человеческих отношений.

Режиссер
Юрий Кравец
В ролях
Юлия Ковалёва
Янина Колесниченко
Данил Стеклов
Олег Гаас
Сергей Беляев

Фотографии

Телефон доверия Телефон доверия
