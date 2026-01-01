Оповещения от Киноафиши
Далёкая Радуга
Билеты от 2500₽
Киноафиша Далёкая Радуга

Спектакль Далёкая Радуга

Научная фантастика
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Спектакль «Далёкая Радуга» по Стругацким

«Далёкая Радуга» — спектакль по одноимённой фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких. Действие разворачивается в далёком будущем, в начале XXIII века, на планете Радуга. Здесь учёные-физики проводят эксперименты, во время которых неизменно возникает энергичная Волна. Сначала её удаётся сдерживать с помощью специальных устройств, но однажды контроль теряется. Люди осознают, что Волна стремительно уничтожает всё живое на планете, а эвакуация становится невозможной.

О постановке

Режиссер спектакля — Андрей Гончаров, который ранее уже успел зарекомендовать себя благодаря таким постановкам, как «Чрево» и «Бесконечная история». Автор инсценировки, Надежда Толубеева, адаптировала сложный текст Стругацких для театральной сцены. Гончаров известен своим стремлением ставить на подмостках произведения, которые редко играются в театре, привнося в них уникальный художественный подход.

Темы и идеи спектакля

«Далёкая Радуга» затрагивает актуальную тему о будущем, заставляя зрителей задуматься о скорости современного мира: «Мы всегда торопимся. Всегда нас что-то или кто-то подгоняет. Быстрее, ещё быстрее...». Спектакль поднимает вопросы о том, почему мы так спешим, и есть ли у нас время осмотреться и оценить свою жизнь. Как только приближается Волна, приходит осознание того, что в погоне за временем мы можем потерять нечто важное.

Уникальное художественное оформление и содержание спектакля гарантируют зрителям незабываемые впечатления и глубокие размышления о нашей действительности.

Режиссер
Андрей Гончаров
В ролях
Артем Быстров
Павел Ворожцов
Мария Карпова
Ольга Литвинова
Антон Лобан

Купить билет на спектакль Далёкая Радуга

Помощь с билетами
Март
22 марта воскресенье
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 2500 ₽

Фотографии

Далёкая Радуга Далёкая Радуга Далёкая Радуга Далёкая Радуга Далёкая Радуга

