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Возвращение Робинзона
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Возвращение Робинзона, 2024

2024 / Россия
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О фильме

Максим – профессиональный балалаечник – устраивается работать на круизный лайнер. Дома в Ярославле остались невеста и друзья. 

На лайнере Максим прекрасно проводит время, а по вечерам выступает перед отдыхающими. Неожиданно начинается шторм, и судно терпит крушение. Максим – единственный выживший. Он приходит в себя на обломках барной стойки, дрейфующей по волнам. Максим успевает отправить сообщение “Маша, я жив” своей невесте, и намокший телефон выключается. 

Барную стойку прибивает к маленькому необитаемому острову. Там Максим находит шалаш, а в нем – череп и одноногий скелет. 

На протяжении многих месяцев алкоголь заменяет Максиму воду и еду. Неудивительно, что через несколько месяцев Максим начинает разговаривать с черепом. Спустя какое-то время, их компания пополняется говорящей акулой Белкой. Еще через полгода на остров из заснеженного Ярославля приплывает невеста Маша. Хотя, возможно, все это только его галлюцинации. 

Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Григорий Константинопольский
Григорий Константинопольский
В ролях
Петр Скворцов
Петр Скворцов
Стася Венкова
Никита Павленко
Никита Павленко
Максим Емельянов
Максим Емельянов
Анастасия Уколова
Анастасия Уколова
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