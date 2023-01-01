Возвращение Робинзона, 2024

Максим – профессиональный балалаечник – устраивается работать на круизный лайнер. Дома в Ярославле остались невеста и друзья.

На лайнере Максим прекрасно проводит время, а по вечерам выступает перед отдыхающими. Неожиданно начинается шторм, и судно терпит крушение. Максим – единственный выживший. Он приходит в себя на обломках барной стойки, дрейфующей по волнам. Максим успевает отправить сообщение “Маша, я жив” своей невесте, и намокший телефон выключается.

Барную стойку прибивает к маленькому необитаемому острову. Там Максим находит шалаш, а в нем – череп и одноногий скелет.

На протяжении многих месяцев алкоголь заменяет Максиму воду и еду. Неудивительно, что через несколько месяцев Максим начинает разговаривать с черепом. Спустя какое-то время, их компания пополняется говорящей акулой Белкой. Еще через полгода на остров из заснеженного Ярославля приплывает невеста Маша. Хотя, возможно, все это только его галлюцинации.