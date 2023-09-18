Петр Скворцов сыграл балалаечника на необитаемом острове в фильме «Возвращение Робинзона»

Кинокомпания «АРТЛАЙТ» объявила об окончании съемок трагикомедийного фильма Григория Константинопольского «Возвращение Робинзона». Картина повествует о балалаечнике, повторившим судьбу Робинзона Крузо из бессмертного романа Даниэля Дефо. Ведущие роли сыграли лауреат премии «Ника» Петр Скворцов, Стася Венкова и Никита Павленко.

Главный герой — проживающий в Ярославле вместе со своей невестой музыкант-балалаечник Максим (Скворцов), который получает работу на борту круизного корабля. В пути лайнер терпит крушение. Единственным, кто пережил катастрофу, становится Максим. На барной стойке, полной алкогольных напитков, море выбрасывает главного героя на необитаемый остров. Прежде чем его пропитанный водой телефон отключился, Максим успевает отправить своей невесте сообщение о том, что он жив.

На необитаемом острове протагонист обнаруживает старый шалаш и человеческий череп. Долгое время Максим питается одним алкоголем, так что спустя время череп становится его собеседником. Позже к ним присоединяется говорящая акула по имени Белка. Еще через несколько месяцев на остров прибывает возлюбленная Максима, но не исключено, что это событие — лишь плод его воображения.

Константинопольский снял «Возвращение Робинзона» по собственному сценарию. Съемки прошли в Ярославле и Таиланде. В прокат фильм выйдет в 2024 году. Точная дата пока не анонсирована.