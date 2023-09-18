Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Петр Скворцов сыграл балалаечника на необитаемом острове в фильме «Возвращение Робинзона»

Петр Скворцов сыграл балалаечника на необитаемом острове в фильме «Возвращение Робинзона»

18 сентября 2023 15:06
Петр Скворцов сыграл балалаечника на необитаемом острове в фильме «Возвращение Робинзона»

Компанию главному герою составят череп и говорящая акула.

Кинокомпания «АРТЛАЙТ» объявила об окончании съемок трагикомедийного фильма Григория Константинопольского «Возвращение Робинзона». Картина повествует о балалаечнике, повторившим судьбу Робинзона Крузо из бессмертного романа Даниэля Дефо. Ведущие роли сыграли лауреат премии «Ника» Петр Скворцов, Стася Венкова и Никита Павленко.

Петр Скворцов сыграл балалаечника на необитаемом острове в фильме «Возвращение Робинзона»

Петр Скворцов сыграл балалаечника на необитаемом острове в фильме «Возвращение Робинзона»

Главный герой — проживающий в Ярославле вместе со своей невестой музыкант-балалаечник Максим (Скворцов), который получает работу на борту круизного корабля. В пути лайнер терпит крушение. Единственным, кто пережил катастрофу, становится Максим. На барной стойке, полной алкогольных напитков, море выбрасывает главного героя на необитаемый остров. Прежде чем его пропитанный водой телефон отключился, Максим успевает отправить своей невесте сообщение о том, что он жив.

Петр Скворцов сыграл балалаечника на необитаемом острове в фильме «Возвращение Робинзона»

Петр Скворцов сыграл балалаечника на необитаемом острове в фильме «Возвращение Робинзона»

На необитаемом острове протагонист обнаруживает старый шалаш и человеческий череп. Долгое время Максим питается одним алкоголем, так что спустя время череп становится его собеседником. Позже к ним присоединяется говорящая акула по имени Белка. Еще через несколько месяцев на остров прибывает возлюбленная Максима, но не исключено, что это событие — лишь плод его воображения.

Константинопольский снял «Возвращение Робинзона» по собственному сценарию. Съемки прошли в Ярославле и Таиланде. В прокат фильм выйдет в 2024 году. Точная дата пока не анонсирована.

Фото: кинокомпания «АРТЛАЙТ»
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Любовь Александра Метёлкина и Ксения Трейстер творит чудеса в трейлере фильма «Летучий корабль» Любовь Александра Метёлкина и Ксения Трейстер творит чудеса в трейлере фильма «Летучий корабль» Читать далее 19 сентября 2023
История культового отеля «Континенталь»: рассказываем все, что вам нужно знать перед просмотром сериала-приквела «Джона Уика» История культового отеля «Континенталь»: рассказываем все, что вам нужно знать перед просмотром сериала-приквела «Джона Уика» Читать далее 18 сентября 2023
Главные краши 2023 года: что мы знаем об актерах из «Ван-Пис» Главные краши 2023 года: что мы знаем об актерах из «Ван-Пис» Читать далее 17 сентября 2023
Ингрид Олеринская беременеет и спасает рыбу в трейлере комедийного сериала «Ира» Ингрид Олеринская беременеет и спасает рыбу в трейлере комедийного сериала «Ира» Читать далее 19 сентября 2023
Питер Динклэйдж заводит интрижку с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Питер Динклэйдж заводит интрижку с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Читать далее 19 сентября 2023
Николас Кейдж открывает охоту на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя» Николас Кейдж открывает охоту на бизонов в трейлере вестерна «В поисках зверя» Читать далее 19 сентября 2023
Школа, я не скучаю: Киноафиша приглашает на премьеру сериала «Плакса»  Школа, я не скучаю: Киноафиша приглашает на премьеру сериала «Плакса» Читать далее 18 сентября 2023
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты «Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты Читать далее 16 сентября 2023
5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов  5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов Читать далее 16 сентября 2023
Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Читать далее 15 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше