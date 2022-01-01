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Киноафиша Сериалы Капельник

Капельник (2022 - …)

Капельник 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Premier
О чем сериал

Сериал «Капельник» рассказывает о необычной подработке врача-реаниматолога. Иван занимает должность в одной из московских клиник, где приводит пациентов в чувства после травм и операций. Но этой зарплаты не хватает на все запросы молодого доктора. Поэтому в свободное время он берет частных клиентов. Ваня подрабатывает подпольным «капельником» – ставит очистительные системы знаменитым певцам, актерам и политикам, которые переборщили с алкоголем или наркотиками. Без приключений, конечно, не обходится.

В ролях
В ролях
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Сергей Степин
Сергей Степин
Александр Ратников
Александр Ратников
Алексей Тахаров
Денис Прытков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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