Сериал «Капельник» рассказывает о необычной подработке врача-реаниматолога. Иван занимает должность в одной из московских клиник, где приводит пациентов в чувства после травм и операций. Но этой зарплаты не хватает на все запросы молодого доктора. Поэтому в свободное время он берет частных клиентов. Ваня подрабатывает подпольным «капельником» – ставит очистительные системы знаменитым певцам, актерам и политикам, которые переборщили с алкоголем или наркотиками. Без приключений, конечно, не обходится.