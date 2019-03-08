«Лови момент»: Рецензия Киноафиши

Егор Беликов сравнивает российскую и американскую мечту на примере гипотетически народной отечественной комедии.

Чем российская мечта отличается от американской? За рубежом все просто. «Звезда родилась» после оскаровской гонки укоренена в американском сознании как обновленный образец успеха и исполнения национальной мечты: все сложилось — это когда ты заслуженно и талантливо поешь Shallow перед бушующей толпой, а Брэдли Купер наяривает тебе на гитаре.

Неопределенность русского менталитета не дает так просто, как Леди Гаге, разобраться, о чем же нужно мечтать всем и каждому в наших угрюмых широтах. Оттолкнуться в размышлениях можно от лукистского и сексистского клипа на песню «Экспонат» группы «Ленинград», который сделал уж если не известной, то хотя бы примечательной актрису Юлию Топольницкую (ей в фильме «Лови момент» выдали главную роль). Мечта протагонистки этого клипа мимолетна, но основательна: нужно срочно как можно приметнее одеться для свидания, чтобы Серёга точно понял, кто главный экспонат.

Но даже такая самообъективирующая жизненная цель конкретнее, чем то, что ждет героиню Топольницкой в фильме «Лови момент». Непоследовательность начинается уже с названия: если фильм призывает к тому, что нужно упереться лбом и достигнуть своего (в данном случае протагонистка очень хочет стать актрисой), то заглавие, переведенное латинское Carpe diem, означает обратное: нужно наслаждаться каждой секундой и не думать о грядущем.

Столь же загадочны и контринтуитивны намерения режиссера фильма, дебютантки Антонины Руже, продюсера дилогии «Одноклассницы» и других wannabe-кассовых российских картин («Помню — не помню!», «Суперплохие»). Создание современной зрительской комедии — совсем не бином Ньютона, и маркетологи явно именно так фильм и продавали. Они снабдили его нарочито примитивным постером с желтым фоном яркого оттенка. Забавно наблюдать рядом с главной актрисой Топольницкой отчего-то перевернутого кверху ногами и очень радостного Алексея Кортнева, который в фильме появляется в качестве начальника приемной комиссии училища, причем буквально в двух сценах: в начале — чтобы не взять протагонистку на театральное, а в конце — чтобы взять.

Вообще же «Лови момент», будучи одновременно совершенно не смешным и навряд ли драматичным фильмом, представляет собой сбивчивый пересказ советского «Карнавала» с поправкой на постсоветскую ментальность путинской эпохи. Есть девушка Рита. Она мечтает поскорее уехать из симпатичного в целом приморского южного города, но, приехав в Москву, она не находит себе места. К счастью, это не начало грустного анекдота о проституции, с ней не случится ничего дурного (и именно поэтому на ее судьбу в целом наплевать).

Элли, персонаж Леди Гаги в «Звезда родилась», до того, как ее подобрал и отряхнул Брэдли Купер, трудилась официанткой. Работа хоть и пыльная, но не такая унизительная, как предлагают Рите на пути к самореализации. Например, один олигарх на день рождения сына нанимает ее через агентство, чтобы она в ростовом костюме бежала наперегонки с другими болезными. Главный приз — полсотни тысяч рублей. К такому втаптыванию в грязь она, впрочем, не готова и возвращается домой в слезах.

Пожалеть наивную провинциалку мы не успеваем, ведь она обнаруживает себя как человека расчетливого и готового на все. Она решает обзавестись связями. Здесь — единственный аттракцион за весь фильм, чрезвычайно неожиданное появление Юрия Быкова в самоироничной роли постановщика средней руки. Он ставит странный спектакль, где героиня сыграет стол, на который мужики ставят водку; а затем — сериал вроде «Клуба». Юра-режиссер вынет героиню из массовки, поставит на эпизодическую роль, потом переспит с ней быстро, но вежливо и, кажется, по взаимному согласию (хотя это только мое предположение). Далее он в благодарность организует ей блат в одной приемной комиссии, но даже с такой протекцией ее не возьмут. Хорошо, что не на завод пристраивал.

Тяга к легкости в самореализации видится Антонине Руже основным мотиватором. Стать актрисой можно, но если это будет не очень сложно, не придется годами петь в травести-баре, например. Режиссер дарит Рите и возлюбленного (щуплый аниматор из гонки в ростовых куклах, который в свободное от этого время работает живой скульптурой в парке), и осуществляет мечту: фильм к вящей радости зрителя завершается тем, что Топольницкая дурно играет экзюперишного маленького принца в ТЮЗовской постановке, и данный акт творческого самовыражения символизирует счастливый финал и подает намек, что нужно верить в себя и следовать за мечтой.

Так и живем: вечная история о попытке провинциала стать парвеню, которая обречена на провал, заканчивается, напротив, триумфом. Вот наша мечта: чтобы чудо само упало в руки, или, на крайний случай, его бы привез курьер, а мы тут посидим, подождем. Родилась ли тут звезда? Вряд ли, более вероятен выкидыш.