Украинский мелодраматический мини-сериал «Девочки мои» – это история о судьбе трех женщин, чьи личные жизни складываются весьма печально. Татьяна Янина одна вырастила дочерей Улю и Марьяну, а теперь помогает им воспитывать свою внучку Яну. Кроме того, в семье есть еще и пес по кличке Буян. Главная героиня уверена, что на их семью наложено родовое проклятие. Ни она сама, ни ее дочери не поддерживают отношения со своими мужчинами. Из поколения в поколение ни одна женщина в их роду не была счастлива.