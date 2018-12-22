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Постер к сериалу Девочки мои
Постер к сериалу Девочки мои
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Киноафиша Сериалы Девочки мои
Девочки мои (2018 - 2018) Девочки мои 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Украинский мелодраматический мини-сериал «Девочки мои» – это история о судьбе трех женщин, чьи личные жизни складываются весьма печально. Татьяна Янина одна вырастила дочерей Улю и Марьяну, а теперь помогает им воспитывать свою внучку Яну. Кроме того, в семье есть еще и пес по кличке Буян. Главная героиня уверена, что на их семью наложено родовое проклятие. Ни она сама, ни ее дочери не поддерживают отношения со своими мужчинами. Из поколения в поколение ни одна женщина в их роду не была счастлива.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Валерия Федорович
Валерия Федорович
Валерий Легин
Игорь Петрусенко
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Игорь Пазыч
Игорь Пазыч
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девочки мои - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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