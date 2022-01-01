Действие российского драматического сериала «Лимитчицы» разворачивается в Советском Союзе в 70-е годы прошлого столетия. По всей стране воздвигаются промышленные предприятия. Для деревенских девушек это означает возможность переехать в город. В числе множества молодых женщин, которые отправились работать на ткацкое производство, три приятельницы: Мария, Нина и Зоя. Каждая из них грезит о любви. Девушки хотят влюбиться в городских парней и отправиться с ними под венец. Но путь к личному счастью будет тернистым...