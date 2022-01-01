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Киноафиша Сериалы Лимитчицы
Лимитчицы (2021 - …) Лимитчицы
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
О чем сериал

Действие российского драматического сериала «Лимитчицы» разворачивается в Советском Союзе в 70-е годы прошлого столетия. По всей стране воздвигаются промышленные предприятия. Для деревенских девушек это означает возможность переехать в город. В числе множества молодых женщин, которые отправились работать на ткацкое производство, три приятельницы: Мария, Нина и Зоя. Каждая из них грезит о любви. Девушки хотят влюбиться в городских парней и отправиться с ними под венец. Но путь к личному счастью будет тернистым...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Надежда Лумпова
Надежда Лумпова
Валерия Федорович
Валерия Федорович
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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