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Примадонны
Билеты от 1500₽
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Спектакль Примадонны

16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Описание спектакля

Авантюрная комедия, вдохновленная культовым кинохитом 50-х годов «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в главной роли. Главные герои спектакля — незадачливые актеры, зарабатывающие себе на жизнь выступлениями в провинциальных театрах. Однако их жизнь меняется, когда они узнают о поиске пропавших много лет назад племянницы миллионерши, которая хочет передать им свои деньги. Решив использовать свои актерские таланты, чтобы обмануть старушку и обогатиться, герои сталкиваются с неожиданными поворотами событий, которые приводят к комическим и неожиданным последствиям.

Вдохновение и сценическое исполнение

Спектакль «Примадонны», под режиссурой Сергея Ефремова, предлагает зрителям яркую и занимательную историю о стремлении к богатству и неуклюжих попытках изменить судьбу. Отсылки к классическим комедиям и театральное мастерство актеров создают неповторимую атмосферу и удовольствие для зрителей. Спектакль «Примадонны» обещает быть не только забавным и развлекательным, но и задумать зрителей над вопросами человеческих ценностей и искренности. Насладитесь замечательным актерским составом и умелой режиссурой в этой захватывающей комедии!

Режиссер
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
В ролях
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Александр Якин
Александр Якин
Дмитрий Морозов
Валерия Федорович
Валерия Федорович
Тимур Еремеев
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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 1500 ₽
6 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2200 ₽
11 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2200 ₽
26 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2200 ₽
2 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
30 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
6 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
20 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
3 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
5 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Дайте денег, пожалуйста. Рецензия на спектакль «Примадонны», режиссёр Сергей Ефремов.

Авантюрная комедия, которая вдохновлена фильмом «В джазе только девушки». Кстати, именно этим фактом, в основном, привлекают на спектакль «Примадонны» его создатели. Насколько оправдана моя ирония, узнаем дальше, но пока стоит сказать главное ― среди актёров нет суперзвёзд. Да, есть Мирослава Карпович и Александр Якин, известные по «Сватам» и «Счастливы вместе». Но согласитесь, это не медийные народные артисты. Почему это важно?

 

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Фотографии

Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны

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