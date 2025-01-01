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Номер 13
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Спектакль Номер 13

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комедия положений — «Номер 13»

«Номер 13» — блестящая комедия Рэя Куни, которая уже несколько десятков лет покоряет зрителей на мировых театральных сценах. Пьеса входит в золотой фонд британского театра и считается одной из лучших английских комедий ХХ века. Сюжет наполнен нелепыми ситуациями, интригами и неожиданными поворотами, которые удерживают внимание зрителя от начала до конца.

Сюжет

Действие разворачивается в отеле, где помощник премьер-министра Великобритании, Ричард, решает провести вечер с секретаршей своего политического оппонента. Однако романтические планы рушатся, когда они обнаруживают труп в окне гостиничного номера. Чтобы избежать скандала, героям предстоит избавиться от тела, но каждое действие только еще больше запутывает ситуацию.

На сцене появляются неожиданные персонажи — обслуживающий персонал, ревнивый муж секретарши, пьяная жена Ричарда — и все они мешают героям, добавляя хаоса и комических ситуаций. Вместе с этим накал страстей растет, создавая вихрь недоразумений, в котором сложно разобраться, но невероятно весело наблюдать.

Блестящая постановка и известные актеры

Рэй Куни мастерски развивает действие, и на протяжении всего спектакля зритель будет смеяться от абсурдных ситуаций, которые возникают с каждым новым поворотом сюжета. Смешные недоразумения, динамичный темп и великолепная актерская игра не оставят равнодушными ни одного зрителя.

На сцене выступают известные и любимые актеры, которые мастерски воплощают героев пьесы. В спектакле задействованы звезды всеми любимых сериалов: Мирослава Карпович (известная по роли дочки Маши в сериале «Папины дочки») и Борис Смолкин (все мы его знаем и любим в роли Константина в сериале «Моя прекрасная няня»). Состав актеров может варьироваться, но в любом исполнении постановка оставляет неизгладимое впечатление.

Не упустите возможность увидеть, как смешные и нелепые ситуации превращаются в настоящую феерию юмора и тонких интриг!

Режиссер
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
В ролях
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Валерия Федорович
Валерия Федорович
Алина Ланина
Алина Ланина
Андрей Гайдулян
Андрей Гайдулян
Александр Якин
Александр Якин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2200 ₽
31 июля
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
1 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
7 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
8 августа
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
9 августа
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
15 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
16 августа
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
21 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
23 августа
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
29 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
6 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
13 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
20 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
11 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
17 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
18 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 1500 ₽
23 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
24 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
25 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 1500 ₽
1 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
2 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽
3 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽
4 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽
6 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
9 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2000 ₽ 19:00 от 1500 ₽
14 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
15 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 2000 ₽
22 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 2000 ₽
25 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
26 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
4 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
6 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 2000 ₽
12 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
13 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 2000 ₽
16 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
19 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
20 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 2000 ₽
29 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
30 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
31 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
18:00 от 2000 ₽
3 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽
5 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽
10 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽
16 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
18 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
24 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
5 февраля
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
11 февраля
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
21 февраля
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽
Воронеж, 28 ноября
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 26 декабря
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 27 декабря
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

Девочка, которая умела летать
6+
Детский
Девочка, которая умела летать
26 октября в 12:00 Театр Терезы Дуровой
от 800 ₽
Вождь краснокожих
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Детский Музыка
Вождь краснокожих
2 ноября в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 500 ₽
Солнечный луч
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Детский Кукольный
Солнечный луч
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