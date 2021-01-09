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Киноафиша Сериалы Риелторка

Риелторка (2021 - 2021)

Rieltorka 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 1 час 20 минут

О чем сериал

Сериал рассказывает о жизни молодой риелторки по имени Ксюша, главной целью в жизни которой является приобретение собственного жилья. Вместе с мужем и сыном она обитает в общежитии, чтобы таким образом экономить и откладывать средства на ипотеку. Пытаясь быстрее собрать необходимую сумму, Ксюша берётся за любые, даже самые дикие задания от клиентов, а когда понимает, что в очередной раз вляпалась в дурную историю, оказывается слишком поздно. Каждая серия – это погружение в риелторские будни, где нет места любви и состраданию.
 

В ролях
В ролях
Валерия Федорович
Валерия Федорович
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Евгения Лютая
Мария Букнис
Ирина Чипиженко
Ирина Чипиженко
Николай Сороканов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Риелторка - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
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