Сериал рассказывает о жизни молодой риелторки по имени Ксюша, главной целью в жизни которой является приобретение собственного жилья. Вместе с мужем и сыном она обитает в общежитии, чтобы таким образом экономить и откладывать средства на ипотеку. Пытаясь быстрее собрать необходимую сумму, Ксюша берётся за любые, даже самые дикие задания от клиентов, а когда понимает, что в очередной раз вляпалась в дурную историю, оказывается слишком поздно. Каждая серия – это погружение в риелторские будни, где нет места любви и состраданию.