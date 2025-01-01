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Постер фильма Коля, домой!
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Киноафиша Фильмы Коля, домой!

Коля, домой!

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О фильме

Великовозрастный Коля живёт с матерью, страдает от её гиперопеки и совершенно не приспособлен самостоятельно принимать решения. Мать следит за каждым шагом сына и мучает его своей навязчивой заботой. Коля не добился особых успехов, и его личная жизнь не складывается. И вот однажды он решает сбежать из дома, чтобы отправиться на поиски своего отца, героического полярного путешественника. В пути он вляпывается в опасную историю, случайно став обладателем ценного трофея, принадлежащего преступной группировке. Теперь по его следу идут бандиты и мать, которая сделает всё, чтобы вернуть чадо домой.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Kolya, domoy!, Коля, домой!
Режиссер
Никита Владимиров
Никита Владимиров
В ролях
Владимир Андриянов
Вадим Бадмацыренов
Вадим Бадмацыренов
Константин Чепурин
Олег Евтеев
Олег Евтеев
Валерия Федорович
Валерия Федорович
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
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Коля, домой!
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