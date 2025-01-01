Великовозрастный Коля живёт с матерью, страдает от её гиперопеки и совершенно не приспособлен самостоятельно принимать решения. Мать следит за каждым шагом сына и мучает его своей навязчивой заботой. Коля не добился особых успехов, и его личная жизнь не складывается. И вот однажды он решает сбежать из дома, чтобы отправиться на поиски своего отца, героического полярного путешественника. В пути он вляпывается в опасную историю, случайно став обладателем ценного трофея, принадлежащего преступной группировке. Теперь по его следу идут бандиты и мать, которая сделает всё, чтобы вернуть чадо домой.