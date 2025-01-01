Спектакль Слишком женатый таксист

Абсурдная комедия о двойной жизни

Случайная авария переворачивает жизнь Джона Смита, обычного таксиста. Это событие запускает череду комичных и абсурдных ситуаций, которые в финале образуют один большой хаос. Несмотря на свою заурядность, Джон оказывается не таким простым, как кажется. У него два дома и две жены, которые не догадываются о существовании друг друга.

Две жизни Джона Смита

Джон женился на боевой Мэри в мэрии и венчался с инфантильной Барбарой в церкви. После дневной смены он возвращается к одной жене, а после ночной — к другой. Его жизнь строится по четкому и закодированному плану, который до сих пор он никогда не нарушал.

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Не упустите возможность насладиться этой увлекательной комедией о двойной жизни, которая заставит вас смеяться и задуматься о забавных и порой абсурдных ситуациях в жизни!