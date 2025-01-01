Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Слишком женатый таксист
Билеты от 1500₽
Киноафиша Слишком женатый таксист

Спектакль Слишком женатый таксист

18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Абсурдная комедия о двойной жизни

Случайная авария переворачивает жизнь Джона Смита, обычного таксиста. Это событие запускает череду комичных и абсурдных ситуаций, которые в финале образуют один большой хаос. Несмотря на свою заурядность, Джон оказывается не таким простым, как кажется. У него два дома и две жены, которые не догадываются о существовании друг друга.

Две жизни Джона Смита

Джон женился на боевой Мэри в мэрии и венчался с инфантильной Барбарой в церкви. После дневной смены он возвращается к одной жене, а после ночной — к другой. Его жизнь строится по четкому и закодированному плану, который до сих пор он никогда не нарушал.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться этой увлекательной комедией о двойной жизни, которая заставит вас смеяться и задуматься о забавных и порой абсурдных ситуациях в жизни!

Режиссер
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
В ролях
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова
Алина Ланина
Алина Ланина
Тимур Еремеев
Денис Косяков
Денис Косяков
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
16 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
16:00 от 2200 ₽
30 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
16:00 от 2200 ₽
5 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
13 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2200 ₽
19 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
26 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2200 ₽
3 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
11 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2200 ₽
18 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2200 ₽
25 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
31 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
1 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
4 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
8 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 2000 ₽
15 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
22 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
6 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
13 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
17 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
19 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
20 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
26 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
27 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
20:00 от 2000 ₽
30 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
31 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
15:00 от 2000 ₽
1 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
2 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
20:00 от 2500 ₽
4 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
6 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
7 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
8 января
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
17 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
31 января
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽
13 марта
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Казань, 12 октября
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1200 ₽
Самара, 28 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1000 ₽
Волгоград, 30 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 11 декабря
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист Слишком женатый таксист

В ближайшие дни

Путешествие по стране Буратинии
6+
Детский
Путешествие по стране Буратинии
12 августа в 14:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Ночь перед Рождеством
6+
Детский Музыка
Ночь перед Рождеством
21 декабря в 13:00 Дом музыки
от 600 ₽
И100рия
0+
Детский Цирк
И100рия
19 октября в 17:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше