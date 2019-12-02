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Постер к сериалу Кухня. Война за отель
Постер к сериалу Кухня. Война за отель
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Киноафиша Сериалы Кухня. Война за отель
Кухня. Война за отель (2019 - 2020) Кухня. Война за отель 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 14 часов 10 минут
О чем сериал

«Кухня. Война за отель» — продолжение полюбившихся комедийных сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». Старые герои в новом отеле: у Нагиева грандиозные планы по построению не просто курорта, а целого «курортища», Элеонора пытается отвлечься от своих переживаний в Италии, а Виктор Петрович уходит на покой. Однако всё меняется, когда бывшая владелица бутик-отеля видит своего недавнего супруга по телевизору и решает открыть отель в Сочи, в Красной поляне. С этого момента и начинается противостояние двух владельцев отелей — Элеоноры Андреевны и Дмитрия Нагиева.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда Михаил Джекович
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров Виктор Баринов
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк Костя
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина Настя
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Кухня. Война за отель - Сезон 1 Сезон 1
2019, 13 эпизодов
 
Кухня. Война за отель - Сезон 2 Сезон 2
2020, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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