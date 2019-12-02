«Кухня. Война за отель» — продолжение полюбившихся комедийных сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». Старые герои в новом отеле: у Нагиева грандиозные планы по построению не просто курорта, а целого «курортища», Элеонора пытается отвлечься от своих переживаний в Италии, а Виктор Петрович уходит на покой. Однако всё меняется, когда бывшая владелица бутик-отеля видит своего недавнего супруга по телевизору и решает открыть отель в Сочи, в Красной поляне. С этого момента и начинается противостояние двух владельцев отелей — Элеоноры Андреевны и Дмитрия Нагиева.