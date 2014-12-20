Если человек случайно, невзначай совершает серьезную ошибку, должен ли он быть за это сурово наказан? Где критерий его вины? Кто возьмет на себя роль судьи? Наташа Корсунова молода, красива, умна. Она с удовольствием живет в любви, понимании и уважении. Она уверена в том, что мир создан специально для нее. Ее отец - уважаемый в городе врач, он помог появиться на свет не одному десятку малышей. Но однажды ему не удается спасти во время родов ни мать, ни дитя. И обезумевший от горя муж - Александр Мальцев – обвиняет его во всем. Прошел год с небольшим. Время внесло в судьбы героев лишь незначительные перемены. Как-то во время своей традиционной утренней пробежки Наташа знакомится с молодым мужчиной. Им оказывается Александр. Девушка «теряет голову». Умный, непохожий на ее друзей, с некоей тайной Александр всецело занимает время и сердце Наташи. Когда же она знакомит любимого с отцом, Александр сразу же исчезает из ее жизни. Что произошло? Ненависть Александра к «убийце» перешла на его дочь? Или знакомство с Наташей было частью запланированной мести? И на что способна настоящая любовь? Ответы на эти вопросы пытаются найти герои фильма.