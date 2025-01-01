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Киноафиша Сериалы Террикон

Террикон (2025 - …)

Terrikon 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

По сюжету Платон с сыном Никитой приезжает в бывший шахтерский поселок. Мужчина не успевает освоиться на новом месте, как его ребенок исчезает после вечеринки с местными ребятами. Еще одного участника той встречи находят мертвым у себя дома… Платон намерен во что бы то ни стало разыскать сына, однако жители поселка, кажется, только препятствуют расследованию. Кроме того, Платон становится очевидцем их странных собраний, еще не подозревая, что в заброшенной шахте находится временной портал. Ради спасения сына Платону придется разобраться с давним проклятьем здешних мест, довлеющим над каждым, кто оказался у подножия террикона.

В ролях
В ролях
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Валерия Федорович
Валерия Федорович
Карен Мкртчян
Светлана Павлова
Анна Ещенко
Илья Оболонков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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