По сюжету Платон с сыном Никитой приезжает в бывший шахтерский поселок. Мужчина не успевает освоиться на новом месте, как его ребенок исчезает после вечеринки с местными ребятами. Еще одного участника той встречи находят мертвым у себя дома… Платон намерен во что бы то ни стало разыскать сына, однако жители поселка, кажется, только препятствуют расследованию. Кроме того, Платон становится очевидцем их странных собраний, еще не подозревая, что в заброшенной шахте находится временной портал. Ради спасения сына Платону придется разобраться с давним проклятьем здешних мест, довлеющим над каждым, кто оказался у подножия террикона.