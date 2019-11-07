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Постер телешоу Стендап Андеграунд
Постер телешоу Стендап Андеграунд
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Киноафиша Сериалы Стендап Андеграунд

Стендап Андеграунд (2019 - 2021)

Стендап Андеграунд 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность телешоу 14 часов 24 минуты
О чем телешоу

«Стендап Андеграунд» — это экспериментальное шоу от продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова. На сцене Театра Маяковского, где проходили съёмки, собрались 20 комиков с багажом самых смелых, провокационных и актуальных шуток.

Ведущим нового шоу «Стендап Андеграунд» стал комик Илья Овечкин: именно ему предстоит разогревать публику перед выступлениями участников. За внешнее оформление проекта отвечает художник-постановщик Екатерина Джагарова. Комиками, которые попробуют покорить зрителей своими смелыми стендапами, стали Денис Антипин, Андрей Цеховский, Тёма Емельянов, Рамис Ахметов, Владислав Копытов-Шамрай, Елизавета-Варвара Аранова, Дмитрий Коваль, Саша Ни.

В ролях
В ролях
Хетаг Хугаев
Елизавета-Варвара Аранова
Илья Овечкин
Гарик Оганисян
Денис Антипин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стендап Андеграунд - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
Стендап Андеграунд - Сезон 2 Сезон 2
2021, 10 эпизодов
Кадры из телешоу
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