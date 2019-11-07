Стендап Андеграунд (2019 - 2021)

«Стендап Андеграунд» — это экспериментальное шоу от продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова. На сцене Театра Маяковского, где проходили съёмки, собрались 20 комиков с багажом самых смелых, провокационных и актуальных шуток.

Ведущим нового шоу «Стендап Андеграунд» стал комик Илья Овечкин: именно ему предстоит разогревать публику перед выступлениями участников. За внешнее оформление проекта отвечает художник-постановщик Екатерина Джагарова. Комиками, которые попробуют покорить зрителей своими смелыми стендапами, стали Денис Антипин, Андрей Цеховский, Тёма Емельянов, Рамис Ахметов, Владислав Копытов-Шамрай, Елизавета-Варвара Аранова, Дмитрий Коваль, Саша Ни.