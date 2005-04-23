Российское юмористическое шоу стартовало на телеканале ТНТ весной 2005 года. В 2017 году стало лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Юмористическая передача». Первым ведущим был Арташес Саркисян, который представлял резидентов и объявлял номера. Артисты выступали в жанре стендап-комедии. За годы существования проекта его посетило более 3500 человек, среди которых – артисты, политики и блогеры. Все они присутствовали в зале в качестве гостей, реагировали на шутки комиков и нередко взаимодействовали с ними.