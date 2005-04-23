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Киноафиша Сериалы Камеди Клаб

Камеди Клаб (2005 - …)

Comedy Club 16+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 19 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 107 часов 30 минут
О чем телешоу

Российское юмористическое шоу стартовало на телеканале ТНТ весной 2005 года. В 2017 году стало лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Юмористическая передача». Первым ведущим был Арташес Саркисян, который представлял резидентов и объявлял номера. Артисты выступали в жанре стендап-комедии. За годы существования проекта его посетило более 3500 человек, среди которых – артисты, политики и блогеры. Все они присутствовали в зале в качестве гостей, реагировали на шутки комиков и нередко взаимодействовали с ними.

В ролях
В ролях
Павел Воля
Павел Воля
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Гарик Мартиросян
Гарик Мартиросян
Александр Ревва
Александр Ревва
Тимур Родригез
Тимур Родригез
Роман Юнусов
Роман Юнусов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Камеди Клаб - Сезон 1 Сезон 1
2005, 52 эпизода
Камеди Клаб - Сезон 2 Сезон 2
2005, 47 эпизодов
Камеди Клаб - Сезон 3 Сезон 3
2007, 51 эпизод
Камеди Клаб - Сезон 4 Сезон 4
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 5 Сезон 5
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 6 Сезон 6
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 7 Сезон 7
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 8 Сезон 8
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 9 Сезон 9
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 10 Сезон 10
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 11 Сезон 11
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 12 Сезон 12
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 13 Сезон 13
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 14 Сезон 14
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 15 Сезон 15
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 16 Сезон 16
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 17 Сезон 17
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 18 Сезон 18
TBA,
Камеди Клаб - Сезон 19 Сезон 19
TBA,
Кадры из телешоу
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