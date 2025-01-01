Меню
Киноафиша Персоны Джина Роулендс Награды

Награды и номинации Джина Роулендс

Награды и номинации Джина Роулендс
Оскар 2016 Оскар 2016
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1981 Оскар 1981
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1975 Оскар 1975
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1975 Золотой глобус 1975
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1981 Золотой глобус 1981
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1978 Золотой глобус 1978
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Сандэнс 1994 Сандэнс 1994
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Берлинале 1978 Берлинале 1978
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
