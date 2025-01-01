Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джина Роулендс
Награды
Награды и номинации Джина Роулендс
Gena Rowlands
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Джина Роулендс
Оскар 2016
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1981
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1975
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1975
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Сандэнс 1994
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Берлинале 1978
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Сериал до сих пор ругают, но в этих 5 сценах «Игра престолов» превзошла книги Джорджа Мартина: один монолог Тириона чего стоит
На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград
Декабрь только начался, а сериалы уже рвут чарты: «Спартак: Дом Ашура» и «Тоннель» стали главными открытиями зимы, но это не все новинки
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал
«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе
«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть
Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»
От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667