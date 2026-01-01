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Шон Янг
Sean Young
Киноафиша
Персоны
Шон Янг
Шон Янг
Sean Young
Дата рождения
20 ноября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Биография Шон Янг
Родилась 20 ноября 1959 года. Луисвилл, Кентукки, США.
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Популярные фильмы
7.8
Бегущий по лезвию
(1982)
7.2
Эйс Вентура: розыск домашних животных
(1994)
7.1
Костяной томагавк
(2015)
Фильмография Шон Янг
2.8
Обезьяна против Мехаобезьяны: Новый мировой порядок
Ape X Mecha Ape: New World Order
боевик, фантастика
2024, США
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4.1
Акселератор
Axcellerator
боевик, фантастика
2020, США
4.7
В вине
In Vino
комедия, триллер
2017, США
4.2
Квест
Escape Room
триллер, ужасы
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Костяной томагавк
Bone Tomahawk
ужасы, вестерн
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Есенин
драма, исторический, мини-сериал
2005, Россия
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4.6
Тайна разума
Headspace
триллер, мистика, ужасы, фантастика
2005, США
5.4
Лицо зла
Evil Has A Face
драма, триллер
1996, США
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