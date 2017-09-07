Квест
–
Брис в отчаянии. Он является владельцем убыточного квеста «Выход из комнаты», этот аттракцион ужасов потерял былой блеск и Брис тонет в долгах. Ему необходимо добавить больше устрашающего реквизита, в поисках которого он зашел в магазин предметов старины и приобрел там коробку в форме черепа, не обратив внимание на предупреждение, гласившее, что она скрывает в себе демоническую сущность.
Джефф и Бен, два любителя квестов-ужастиков уговаривают своих подруг Джесси Энджи поучаствовать в «Выходе из комнаты». Условия просты: команда должна работать сплоченно и вместе решать загадки и головоломки, чтобы найти ключ и выбраться из комнаты. Для достижения цели у них один час.
Авторизация по e-mail