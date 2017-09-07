Меню
Квест. Дублированный трейлер

Дата публикации: 6 апреля 2017
Квест – Брис в отчаянии. Он является владельцем убыточного квеста «Выход из комнаты», этот аттракцион ужасов потерял былой блеск и Брис тонет в долгах. Ему необходимо добавить больше устрашающего реквизита, в поисках которого он зашел в магазин предметов старины и приобрел там коробку в форме черепа, не обратив внимание на предупреждение, гласившее, что она скрывает в себе демоническую сущность. Джефф и Бен, два любителя квестов-ужастиков уговаривают своих подруг Джесси Энджи поучаствовать в «Выходе из комнаты». Условия просты: команда должна работать сплоченно и вместе решать загадки и головоломки, чтобы найти ключ и выбраться из комнаты. Для достижения цели у них один час.
Андрей Белый 7 сентября 2017, 23:13
весь вильм снят почти в одной комнате, приятного просмотра!
7 сентября 2017, 23:13 Ответить
Алексей Лукьянов 18 октября 2018, 00:45
Когда выйдет 2 часть?
18 октября 2018, 00:45 Ответить
Анна Пермякова 18 октября 2018, 12:01
в ответ на сообщение Алексей Лукьянов от 18 октября 2018, 00:45
Информации о выходе сиквела пока нет
18 октября 2018, 12:01 Ответить
4.2 Квест
Квест триллер, ужасы, 2016, США
