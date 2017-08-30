«Квест»: Рецензия Киноафиши

Маньяк на виду

Брис в отчаянии: его детище квест «Выйти из комнаты» стремительно теряет свои позиции. Когда-то в 2014 он был на пике популярности как первопроходец в этой сфере: теперь же подобные способы развлечения вырастают повсюду, как грибы после дождя. Да, сезон только начался, но Брис все равно чувствует, что, чтобы вернуть былую популярность, нужно что-то особенное. Что-то загадочное и действительно пугающее.

Для Питера Дьюкса «Квест» («Escape Room») – своего рода тоже первая ласточка. Режиссер короткометражек впервые вышел на полный метр, за основу для своего сюжета взяв не простую лечебницу-пугалку, а достаточно новое для кинематографа явление – квесты «выйти из комнаты». Замкнутое небольшое пространство с заранее прописанными правилами не оставляет возможности для большого набора скримеров или же эффектной сцены погони и долгого блуждания по темным загадочным коридорам. Если даже от новых фильмов ужасов, снятых по всем канонам классики, требуют искать новые методы устрашения и раскрытия сюжета, то в отношении «Квеста» подобные условия являются по умолчанию.

Кадр из фильма «Квест»

С одной стороны, «комнатный» формат позволил Дьюксу придумать новый способ нагнетания обстановки, в которой группа персонажей, сперва испытывавших пренебрежение и недоверие, переходят к паническому ужасу. Маньяк на виду у всех, мозолит глаза, напрягает, капает на мозг, приближаясь на шаг к своим жертвам каждые пять минут. Но Дьюкс не остановился на этом, наделив Пугало саркастичным характером, заставив его откровенно потешаться над запертыми в комнате. Именно Пугалу достается приз зрительских симпатий в этом фильме, в отличие от страдающего Бриса, группки квестопроходцев и даже Молли, выступающей в роли голоса разума в данном произведении.

Кадр из фильма «Квест»

Персонажи в «Квесте» вообще ощутимо уступают маньяку по смекалке и сообразительности: ладно Молли, ей за это не платят, но запертая в комнате четверка друзей откровенно глуповата. Невозможно бесконечно списывать на панику отсутствие всякого инстинкта самосохранения в тех моментах, когда он выступает ведущим; нельзя постоянно отсылаться к мистическим силам Пугала, затуманивающего мозг своим жертвам наваждениям. Естественная реакция любого человека в ответ на опасность – это защита; и в этом случае он не будет бегать по комнате, получая от врага оплеухи, в поисках прописанного сценарием предмета. Под рукой у каждого были книги, предметы интерьера, а не только пара стекляшек, робко брошенных в маньяка. Гореть может не только сама зажигалка, но и любая бумага и даже одежда Пугала, что заставило бы его хотя бы на время потерять концентрацию. А говорить о том, что картина не двигается, и при этом думать, что зрители не заметят, как она только что шевельнулась под рукой главной героини, выдает в режиссере несколько пренебрежительное отношение к аудитории. Хотя большое количество продуманных нюансов в других сценах позволяет простить режиссеру подобное небольшое упущение.

Кадр из фильма «Квест»

Среди прочих положительных моментов в фильме можно отметить многочисленные уместные отсылки к уже существующим фильмам ужасов, которые постоянно мелькают в разговорах Джеффа (Рэнди Уэйн) и Бэна (Мэтт МакВэй), неплохой юмор и сочетание операторской работы со звуковой сопровождающей. Комфортная, не выбивающаяся из общей атмосферы музыка, чередование планов и ракурсы, оставляющие за кадром происходящее и тем самым подключающие фантазию аудитории, активное использование цветов и подробно расписанная предыстория загадочной шкатулки значительно поднимают акции произведения. Из-за дотошности последнего пункта складывается впечатление, что Дьюкс изначально планировал снять несколько частей.

Кадр из фильма «Квест»

Хороши две параллельно развивающиеся линии повествования – внутри и за пределами комнаты – а также невозможность предугадать, что же будет, когда дверь откроется. Неожиданно сильный финал с оставленными ниточками для сиквела позволяют простить Дьюксу некоторые ошибки, от которых не застрахованы даже маэстро. «Квест» - смелая работа, достаточно сильная для только что открывшего себе путь в большой кинематограф.

Галина Потапова

В российском прокате с 30 августа 2017 г.

Расписание и покупка билетов на фильм «Квест»