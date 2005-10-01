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Постер сериала Есенин
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Киноафиша Сериалы Есенин

Есенин (2005 - 2005)

Esenin 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 9 часов 43 минуты

О чем сериал

Действие сериала начинается в 80-х годах XX века, когда следователь МУРа подполковник Александр Хлыстов по почте получает старинную фотографию Сергея Есенина, который был только вынут из петли. Следователь решает провести собственное расследование и находит материалы, связанные с жизнью поэта, а также свидетелей, которые могли его знать. Чем больше Хлыстов изучает это дело, тем сильнее убеждается в том, что Есенина убили по правительственному заговору, и он намерен непременно найти виновного. У зрителей между тем появляется возможность проследить за самыми важными годами в жизни поэта. 

В ролях
В ролях
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Олег Табаков
Олег Табаков
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Олег Лопухов
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Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Есенин - Сезон 1 Сезон 1
2005, 11 эпизодов
 
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