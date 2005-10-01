Действие сериала начинается в 80-х годах XX века, когда следователь МУРа подполковник Александр Хлыстов по почте получает старинную фотографию Сергея Есенина, который был только вынут из петли. Следователь решает провести собственное расследование и находит материалы, связанные с жизнью поэта, а также свидетелей, которые могли его знать. Чем больше Хлыстов изучает это дело, тем сильнее убеждается в том, что Есенина убили по правительственному заговору, и он намерен непременно найти виновного. У зрителей между тем появляется возможность проследить за самыми важными годами в жизни поэта.