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Борис Тенин
Борис Тенин
О персоне
Фильмография
Борис Тенин
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Дата рождения
20 ноября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Бориса Тенина
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Фильмография Бориса Тенина
Ванечка
мелодрама
2007, Россия
6.0
Нулевой километр
мелодрама, триллер, боевик
2007, Россия
6.0
Яблоко раздора
комедия
1962, СССР
5.0
Алитет уходит в горы
драма, приключения, военный, исторический
1949, СССР
6.0
Падение Берлина
военный, драма
1949, СССР
7.0
Русский вопрос
драма
1947, СССР
6.0
Здравствуй, Москва!
мюзикл, драма
1945, СССР
6.0
Новые похождения Швейка
комедия
1943, СССР
6.0
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