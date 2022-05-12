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Survive
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Survive
18+
Напомним о выходе в прокат
приключения
драма
триллер
Страна
США
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
12 мая 2022
Дата выхода
12 мая 2022
ОАЭ
Сборы в мире
$135 421
Производство
EMH Consulting Group,, Gunpowder & Sky
Другие названия
Survive, La Gran Tormenta, Tempestade, サバイブ 極限死闘
Режиссер
Марк Пеллингтон
В ролях
Софи Тернер
Кори Хоукинс
Кэролайн Гудолл
Льюис Хэйес
Лорел Марсден
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.7
Оцените
10
голосов
4.7
IMDb
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