Залив тишины - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Залив тишины. Дублированный трейлер

Залив тишины. Дублированный трейлер

Дата публикации: 11 августа 2020
Залив тишины – Розалинда внезапно исчезает вместе с тремя детьми. Уилл ищет семью по всей Европе и находит своих родных в отдалённой деревне на севере Франции. Облегчение быстро сменяется ужасом из-за таинственной смерти маленького сына.
4.4 Залив тишины
Залив тишины триллер, 2020, Великобритания
