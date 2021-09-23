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Райские птицы Райские птицы
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Birds of Paradise

Райские птицы, 2021

2021 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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о выходе в прокат
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 23 сентября 2021
Премьера в мире 23 сентября 2021
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Сара Адина Смит
В ролях
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Diana Silvers
Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл
Кристин Фросет
Кристин Фросет
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Райские птицы 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Amazon представил трейлер драмы о молодых балеринах «Райские птицы» Фильм расскажет об интригах и дружбе, подлости и близости мира большого балета.
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14 сентября 2021 15:19
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