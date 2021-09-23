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Райские птицы
Birds of Paradise
Райские птицы, 2021
2021 / США
6.0
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
6.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
23 сентября 2021
Премьера в мире
23 сентября 2021
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Режиссер
Сара Адина Смит
В ролях
Жаклин Биссет
Diana Silvers
Кэролайн Гудолл
Кристин Фросет
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Amazon представил трейлер драмы о молодых балеринах «Райские птицы»
Фильм расскажет об интригах и дружбе, подлости и близости мира большого балета.
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14 сентября 2021 15:19
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