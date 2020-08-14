«Залив тишины»: Рецензия Киноафиши

На экраны выходит новая картина нидерландского режиссера Паулы ван дер Уст, чей фильм «Сестры» (2001) был удостоен номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». В отличие от предыдущей мелодраматической работы, «Залив тишины» уходит совершенно в другую тональность, более таинственную и мрачную. Рассказываем, что из этого получилось.

Розалинд и Уилл готовятся к рождению ребенка, но несчастный случай меняет их идеальную семейную жизнь. Теперь мужу придется узнать все о прошлом жены, которое она так тщательно скрывала. В один день Розалинд внезапно исчезает вместе с детьми. Уилл отправляется на поиски и находит ее в каком-то заброшенном доме в Нормандии. Однако счастливое воссоединение оборачивается очередным кошмаром.

Залив тишины

За текстовую основу Паула ван дер Уст берет роман автора художественных мемуаров Лизы Сент Обен де Теран и рассматривает травмы прошлого через призму человека, больного шизофренией. На самом деле многие режиссеры обращаются к этому расстройству личности как к кинематографической составляющей. Человек, страдающий шизофренией, оказывается взаперти у собственного сознания и мира, созданного им. В похожей ситуации — один на один с фильмом — находится и зритель, окруженный незнакомцами и нарушителями, в кинотеатре. Созерцатель в кресле попадает в иллюзорный мир и способен из него выйти только после окончания фильма, хотя даже титров недостаточно, чтобы пробудить его от транса.

Психическое расстройство в романтическом контексте всегда объято тайнами и мистикой, хотя если бы на эту тему говорили через призму реализма, то картина была бы совершенно другой. В «Заливе тишины» также есть романтизация шизофрении как любопытный и интересный троп для сюжета, а люди вокруг оказываются абсолютно немыми по отношению к любым проявлениям болезни. Так, муж главной героини даже не знал, что его жена больна шизофренией и каждый день принимает таблетки. Это только после несчастного случая он начинает рассматривать коробочки с препаратами и вчитываться в названия. Камнем преткновения в их отношениях становится обычная дискоммуникация, основанная на недоверии и страхе.

Залив тишины

Стилистически их дисгармония и невозможность слышать друг друга отражается в самой картине через монтаж, крупные планы и инверсии. Персонажи второго плана словно призраки появляются в жизни главного героя, когда он пытается докопаться до правды и понять, что же послужило настоящей травмой для его любимой жены. Постепенно он отправляется в самую глубину страшных мыслей и холодных воспоминаний, где ему самому приходится справляться с собственной трагедией — смертью сына.

Герои Класа Банга и Ольги Куриленко — словно персонажи фильма Николаса Роуга «А теперь не смотри» (1973), где также замужняя пара пыталась выбраться из пучин собственного когнитивного ада после потери ребенка. Они тогда отправились именно в Венецию, посещали разные мистические маленькие улочки и фантазировали о возможном совместном будущем после трагедии. У Паулы ван дер Уст все начинается с итальянского залива Тишины как символа умалчивания и тайн. Главные герои плескаются в водоеме, опьяненные любовью, но сами не замечают, как давно уже образовалась пропасть между ними.

Залив тишины

Режиссер заимствует классические хичкоковские элементы саспенса, а также прямолинейно отсылает к Стэнли Кубрику и его картине «Сияние» (1980). За последнее отвечает образ близнецов, двух девочек, которые постоянно ходят вместе и практически не отходят друг от друга. Героиня Ольги Куриленко также считает, что у нее должна была родиться двойня в этот раз, и теряет рассудок, когда на руках оказывается всего лишь один ребенок. Иллюзия переходит в сумасшествие и доводит до разрушения всего живого.

По кусочкам и разным бликам фотографий, словно коротким проявлениям осознанности реальности у шизофреников, ее муж пытается расследовать убийство из прошлого. Он все больше уходит в глубину недопонимания и тайн, раскрывая новые травмы. Несмотря на всю глобальность темы и ситуации, сами актеры словно куклы повторяют заученный сценарный текст и следуют по жанровому шаблону триллера. Другими словами, эта картина могла смотреться органичнее без каких-либо диалогов, в абсолютно немой стилистике и даже в черно-белых красках. В результате визуальная составляющая фильма обыгрывает весь актерский ансамбль и выходит на первый план, а музыка просто следует за ней.

Залив тишины

«Залив тишины» может понравиться тем зрителям, кто предпочитает проводить свои вечера за просмотром мрачных психологических триллеров. Однако за эстетикой скрываются пустые сюжетные линии и бессмысленные диалоги. Красивая картинка не всегда спасает положение.

Ася Заболоцкая