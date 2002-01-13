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Настоящие женщины всегда в теле Настоящие женщины всегда в теле
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Real Women Have Curves

Настоящие женщины всегда в теле, 2002

2002 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Фильм рассказывает историю мексиканской девушки Аны. Она живет в сообществе латиноамериканцев Восточного Лос-Анджелеса. Недавно окончив старшую школу, Ана получает полную стипендию в Колумбийском университете. Ее очень традиционные, старосветские родители считают, что сейчас для Аны время помогать обеспечивать семью, а не учиться. Разрываясь между своими амбициями и культурным наследием, девушка соглашается работать с матерью на швейной фабрике ее сестры в центре Лос-Анджелеса. За лето Ана научится восхищаться трудолюбивой группой женщин, которые учат ее солидарности и командной работе. Но все еще не соглашаясь с тем, чего от нее ожидает мать, Ана принимает тяжелое решение уйти из дома…

  • Фильм нарушил многие условности традиционного голливудского кинопроизводства и стали вехой в американском независимом кино. Согласно Entertainment Weekly, это «один из самых влиятельных фильмов 2000-х», который бросает «широкую тень на новое поколение режиссеров». Фильм цитируется за то, что демонстрирует «влияние, которое кино может оказать на культуру», и известен изображением Лос-Анджелеса.
  • В 2019 году фильм был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов в Библиотеке Конгресса, коллегия которой сочла его содержание «культурно, исторически или эстетически значимым». 
  • Почти все члены актерского каста фильма являются мексикано-американцами. Поэтому они сами дублировали свои реплики на испанский для иностранного проката.

Покинуть отчий дом, поступить в колледж и начать самостоятельную жизнь? Или остаться дома, выйти замуж и работать на швейной фабрике, где работают сестра и мать? На первый взгляд может показаться, что выбор очевиден, но для восемнадцатилетней Аны, выбор, который ей предстоит сделать, определит ее дальнейшую судьбу.

Жизнеутверждающая история о юной девушке из мексиканского квартала Лос-Анджелеса, вступающей во взрослую жизнь, полную соблазнов и разочарований, правдивый и ироничный рассказ о реальных проблемах реальных латиноамериканских женщин. Сейчас Ана шьет одежду для худых красоток, но скоро она поймет, что настоящие женщины дерзают, ошибаются, любят жизнь и, конечно же... всегда в теле! Рейтинг фильма

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 13 января 2002
Возраст 18+
Режиссер
Патрисия Кардосо
В ролях
Америка Феррера
Америка Феррера
Люпе Онтиверос
Джордж Лопес
Джордж Лопес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Настоящие женщины всегда в теле 3 постера
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