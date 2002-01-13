Настоящие женщины всегда в теле, 2002

Покинуть отчий дом, поступить в колледж и начать самостоятельную жизнь? Или остаться дома, выйти замуж и работать на швейной фабрике, где работают сестра и мать? На первый взгляд может показаться, что выбор очевиден, но для восемнадцатилетней Аны, выбор, который ей предстоит сделать, определит ее дальнейшую судьбу.

Жизнеутверждающая история о юной девушке из мексиканского квартала Лос-Анджелеса, вступающей во взрослую жизнь, полную соблазнов и разочарований, правдивый и ироничный рассказ о реальных проблемах реальных латиноамериканских женщин. Сейчас Ана шьет одежду для худых красоток, но скоро она поймет, что настоящие женщины дерзают, ошибаются, любят жизнь и, конечно же... всегда в теле! Рейтинг фильма