Настоящие женщины всегда в теле, 2002

Фильм рассказывает историю мексиканской девушки Аны. Она живет в сообществе латиноамериканцев Восточного Лос-Анджелеса. Недавно окончив старшую школу, Ана получает полную стипендию в Колумбийском университете. Ее очень традиционные, старосветские родители считают, что сейчас для Аны время помогать обеспечивать семью, а не учиться. Разрываясь между своими амбициями и культурным наследием, девушка соглашается работать с матерью на швейной фабрике ее сестры в центре Лос-Анджелеса. За лето Ана научится восхищаться трудолюбивой группой женщин, которые учат ее солидарности и командной работе. Но все еще не соглашаясь с тем, чего от нее ожидает мать, Ана принимает тяжелое решение уйти из дома…
Покинуть отчий дом, поступить в колледж и начать самостоятельную жизнь? Или остаться дома, выйти замуж и работать на швейной фабрике, где работают сестра и мать? На первый взгляд может показаться, что выбор очевиден, но для восемнадцатилетней Аны, выбор, который ей предстоит сделать, определит ее дальнейшую судьбу.
Жизнеутверждающая история о юной девушке из мексиканского квартала Лос-Анджелеса, вступающей во взрослую жизнь, полную соблазнов и разочарований, правдивый и ироничный рассказ о реальных проблемах реальных латиноамериканских женщин. Сейчас Ана шьет одежду для худых красоток, но скоро она поймет, что настоящие женщины дерзают, ошибаются, любят жизнь и, конечно же... всегда в теле! Рейтинг фильма