Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
25 января 2024
Премьера в мире
25 января 2024
Дата выхода
|26 января 2024
|Азербайджан
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|26 января 2024
|Болгария
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|26 января 2024
|Кыргызстан
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|26 января 2024
|Молдавия
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|26 января 2024
|Таджикистан
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|26 января 2024
|Узбекистан
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Производство
Death Row Pictures, Khalabo Ink Society, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Underdoggs, Les Underdoggs, Los menospreciados, Los segundones, Mazlumlar, Os Underdoggs, アンダードッグス, 下狗风云, 失败者风云, 弱者橄榄队, 逆襲人生, 下狗逆袭记