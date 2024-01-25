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Постер фильма Аутсайдеры
5.6
Аутсайдеры - Трейлер
Киноафиша Фильмы Аутсайдеры
5.6

Аутсайдеры

, 2024
The Underdoggs
США / комедия, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма Аутсайдеры
5.6
Аутсайдеры - Трейлер
Аутсайдеры  Трейлер

В ролях

Джордж Лопес
Джордж Лопес
Coach Feis
Тика Самптер
Тика Самптер
Cherise
Снуп Догг
Снуп Догг
Jaycen
Майк Эппс
Майк Эппс
Kareem
Эндрю Шульц
Elias Ferguson
Young Jaycen
Jonigan Booth
Tre
Caleb Dixon
Dwayne
Adan James Carrillo
Tony
Alexander Michael Gordon
Gary
Kylah Davila
Ghost
Режиссер Чарльз Стоун III
Сценарист Снуп Догг, Isaac Schamis, Constance Schwartz-Morini, Danny Segal
Композитор Джозеф Шерли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 января 2024
Премьера в мире 25 января 2024
Дата выхода
26 января 2024 Азербайджан
26 января 2024 Болгария
26 января 2024 Кыргызстан
26 января 2024 Молдавия
26 января 2024 Таджикистан
26 января 2024 Узбекистан
Производство Death Row Pictures, Khalabo Ink Society, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Underdoggs, Les Underdoggs, Los menospreciados, Los segundones, Mazlumlar, Os Underdoggs, アンダードッグス, 下狗风云, 失败者风云, 弱者橄榄队, 逆襲人生, 下狗逆袭记

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

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Аутсайдеры - Трейлер
Аутсайдеры Трейлер
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