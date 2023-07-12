Новый супергерой DC противостоит злодейке Сьюзен Сарандон в трейлере «Синего Жука»

Студия DC поделилась новым трейлером супергеройского фильма «Синий Жук».

Главный герой — выпускник колледжа Хайме Рейес (Шоло Маридуэнья), полный надежд на светлое будущее. Получив образование, он возвращается в родной дом, где узнает, что положение его семьи куда плачевнее, чем ему казалось. Хайме пытается найти свое истинное предназначение, но все мечты юноши оказываются разрушены, когда к нему в руки попадает древний инопланетный артефакт пол названием Скарабей. Устройство выбирает героя своим носителем и подключается к его организму, даруя тому способность покрываться прочными доспехами, создавать оружие из рук и летать на невероятных скоростях. Прознав о том, что Хайме завладел Скарабеем, злодейка Виктория Корд (Сьюзен Сарандон) приказывает любыми средствами отнять у него артефакт, чтобы использовать его силу в собственных корыстных целях.

Кроме упомянутых актеров, в картине снялись Джордж Лопес, Харви Гильен, Бруна Маркезини и другие. Режиссером ленты выступает Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»). Сценарий написал Гарет Даннет-Алкосер («Мисс Пуля»).

«Синий Жук» станет одним из последних фильмов нынешней киновселенной DC, которую в скором времени ожидает масштабная перезагрузка. Останутся ли персонажи фильма и их исполнители частью франшизы после обновления, на данный момент неизвестно, но ранее руководитель студии Питер Сафран заявил, что не видит препятствий для этого:

«Нет причин, по которым кто-либо из персонажей и актеров, играющих этих персонажей, может перестать быть частью вселенной DCU в будущем».

Премьера «Синего Жука» состоится 18 августа.