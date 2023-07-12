Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катак. Ледниковый побег" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Новый супергерой DC противостоит злодейке Сьюзен Сарандон в трейлере «Синего Жука»

Новый супергерой DC противостоит злодейке Сьюзен Сарандон в трейлере «Синего Жука»

12 июля 2023 12:52
Новый супергерой DC противостоит злодейке Сьюзен Сарандон в трейлере «Синего Жука»

Фильм о юноше, пытающемся совладать с невероятной инопланетной силой, выйдет в августе.

Студия DC поделилась новым трейлером супергеройского фильма «Синий Жук».

Главный герой — выпускник колледжа Хайме Рейес (Шоло Маридуэнья), полный надежд на светлое будущее. Получив образование, он возвращается в родной дом, где узнает, что положение его семьи куда плачевнее, чем ему казалось. Хайме пытается найти свое истинное предназначение, но все мечты юноши оказываются разрушены, когда к нему в руки попадает древний инопланетный артефакт пол названием Скарабей. Устройство выбирает героя своим носителем и подключается к его организму, даруя тому способность покрываться прочными доспехами, создавать оружие из рук и летать на невероятных скоростях. Прознав о том, что Хайме завладел Скарабеем, злодейка Виктория Корд (Сьюзен Сарандон) приказывает любыми средствами отнять у него артефакт, чтобы использовать его силу в собственных корыстных целях.

Кроме упомянутых актеров, в картине снялись Джордж Лопес, Харви Гильен, Бруна Маркезини и другие. Режиссером ленты выступает Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»). Сценарий написал Гарет Даннет-Алкосер («Мисс Пуля»).

«Синий Жук» станет одним из последних фильмов нынешней киновселенной DC, которую в скором времени ожидает масштабная перезагрузка. Останутся ли персонажи фильма и их исполнители частью франшизы после обновления, на данный момент неизвестно, но ранее руководитель студии Питер Сафран заявил, что не видит препятствий для этого:

«Нет причин, по которым кто-либо из персонажей и актеров, играющих этих персонажей, может перестать быть частью вселенной DCU в будущем».

Премьера «Синего Жука» состоится 18 августа.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен» Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен» Читать далее 11 июля 2023
Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла» Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла» Читать далее 11 июля 2023
От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года Читать далее 12 июля 2023
Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Читать далее 10 июля 2023
Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки» Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки» Читать далее 12 июля 2023
Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер» Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер» Читать далее 12 июля 2023
Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби Читать далее 10 июля 2023
Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби» Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби» Читать далее 11 июля 2023
Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон» Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон» Читать далее 10 июля 2023
Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался? Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался? Читать далее 11 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше