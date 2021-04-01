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Постер сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Постер сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Постер сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Постер сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Постер сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Постер сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Постер сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Закон и порядок: Организованная преступность

Закон и порядок: Организованная преступность (2021 - …)

Law & Order: Organized Crime 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 52 часа 30 минут

О чем сериал

Это история о буднях сотрудников правоохранительных органов нью-йоркского полицейского отделения. В центре событий оказывается опытный детектив в отставке по имени Эллиот Стейблер, который возвращается к своим обязанностям после десятилетнего перерыва. За это время и город, и законодательная база США, и само устройство департамента значительно изменились. Герою приходится заново привыкать к работе. Ситуацию осложняет то, что все эти годы он лечился у психотерапевта от сильнейшего расстройства личности.

В ролях
В ролях
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Кристофер Мелони
Кристофер Мелони
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Тамара Тейлор
Тамара Тейлор
Весам Киш
Весам Киш
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Закон и порядок: Организованная преступность - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Закон и порядок: Организованная преступность - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 22 эпизода
 
Закон и порядок: Организованная преступность - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 22 эпизода
 
Закон и порядок: Организованная преступность - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 13 эпизодов
 
Закон и порядок: Организованная преступность - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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