Это история о буднях сотрудников правоохранительных органов нью-йоркского полицейского отделения. В центре событий оказывается опытный детектив в отставке по имени Эллиот Стейблер, который возвращается к своим обязанностям после десятилетнего перерыва. За это время и город, и законодательная база США, и само устройство департамента значительно изменились. Герою приходится заново привыкать к работе. Ситуацию осложняет то, что все эти годы он лечился у психотерапевта от сильнейшего расстройства личности.