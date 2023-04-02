В окружении, 2023

В ролях
Augusta Allen-Jones
Ms. Borders
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Энтони Мэндлер
Композитор
Robin Hannibal
Детали фильма
Страна
Канада / Великобритания / США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
20 июня 2023
Премьера в мире
2 апреля 2023
MPAA
R
Производство
3.16 Productions, BRON Studios, BlackHand
Другие названия
Surrounded, Asediado, Cercados, Circondato, Kuşatılmış, Oblężony, Ostromlott, Ümbritsetud, Umzingelt, В окружении, Обградена, サラウンデッド, محاصره شده, محصور