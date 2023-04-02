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Постер фильма В окружении
7.3
В окружении - Трейлер
Киноафиша Фильмы В окружении
7.3

В окружении

, 2023
Surrounded
Канада, Великобритания, США / вестерн / 18+
Трейлеры
Постер фильма В окружении
7.3
В окружении - Трейлер
В окружении  Трейлер

В ролях

Джеффри Донован
Джеффри Донован
Wheeler
Джейми Белл
Джейми Белл
Tommy Walsh
Летишиа Райт
Летишиа Райт
Mo Washington
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Will Clay
Бретт Гельман
Бретт Гельман
Mr. Fields
Кевин Уиггинс
Curly
Люче Рэйнс
Люче Рэйнс
Goldie
Andrew Pagana
Andy
Augusta Allen-Jones
Ms. Borders
Herman Johansen
Sheriff
Режиссер Энтони Мэндлер
Сценарист Джастин Томас, Andrew Pagana
Композитор Robin Hannibal
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 июня 2023
Премьера в мире 2 апреля 2023
MPAA R
Производство 3.16 Productions, BRON Studios, BlackHand
Другие названия
Surrounded, Asediado, Cercados, Circondato, Kuşatılmış, Oblężony, Ostromlott, Ümbritsetud, Umzingelt, В окружении, Обградена, サラウンデッド, محاصره شده, محصور

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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В окружении - Трейлер
В окружении Трейлер
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