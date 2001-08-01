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Жанна Прохоренко
Жанна Прохоренко
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Жанна Прохоренко
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Дата рождения
11 мая 1940
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
1 августа 2001
Карьера
Актриса
Биография Жанны Прохоренко
Родилась 11 мая 1940 года. Полтава, СССР (Украина).
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Фильмография Жанны Прохоренко
Подземелье ведьм
фантастика, фэнтези, мелодрама, приключения
1990, СССР / Чехословакия
6.0
Вход в лабиринт (Сети рэкета)
криминал, детектив
1989, СССР
7.0
Две версии одного столкновения
криминал, детектив
1984, СССР
5.0
Мы жили по соседству
мелодрама, драма
1982, СССР
6.0
Они были актерами
приключения
1981, СССР
6.0
Лялька-Руслан и его друг Санька
детский, драма
1980, СССР
7.0
Золотая мина
приключения
1978, СССР
7.0
Приезжая
мелодрама, драма
1977, СССР
6.0
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