Wardriver,

Коул — мастер дистанционных ограблений. Он виртуозно управляет ими с ноутбука, сидя в машине. Переезжая по городу, он взламывает сети и системы, чтобы украсть деньги на ходу. Однажды его навыки замечает Оскар — криминальный авторитет с мрачным прошлым. Оскар поручает Коулу взломать аккаунт Сары, молодой и состоятельной девушки. Его цель — перевести почти миллион долларов. Но вскоре Коул понимает, что дело сложнее: адвокат, связанный с мафией, использует Сару для прикрытия своих незаконных операций. Чтобы защитить девушку, Коул разрабатывает план по возврату денег. Постепенно он проникается к ней. Несмотря на тревожные знаки, он всё глубже погружается в опасную игру, полную обмана, интриг и предательства.