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Постер фильма Взлом на миллион
5.8
Взлом на миллион - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Взлом на миллион
5.8

Взлом на миллион

, 2026
Wardriver
США / триллер
Трейлеры
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Постер фильма Взлом на миллион
5.8
Пойду 0
Не пойду 0
Взлом на миллион - Дублированный трейлер
Взлом на миллион  Дублированный трейлер

О фильме

Коул — мастер дистанционных ограблений. Он виртуозно управляет ими с ноутбука, сидя в машине. Переезжая по городу, он взламывает сети и системы, чтобы украсть деньги на ходу. Однажды его навыки замечает Оскар — криминальный авторитет с мрачным прошлым. Оскар поручает Коулу взломать аккаунт Сары, молодой и состоятельной девушки. Его цель — перевести почти миллион долларов. Но вскоре Коул понимает, что дело сложнее: адвокат, связанный с мафией, использует Сару для прикрытия своих незаконных операций. Чтобы защитить девушку, Коул разрабатывает план по возврату денег. Постепенно он проникается к ней. Несмотря на тревожные знаки, он всё глубже погружается в опасную игру, полную обмана, интриг и предательства.

В ролях

Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Cole
Саша Калле
Саша Калле
Sarah
Мамуду Ати
Мамуду Ати
Oscar
Джеффри Донован
Джеффри Донован
Bilson
Уильям Белло
Doug
Карина Гейл
Карина Гейл
Anna
Камерон Ли Прайс
Камерон Ли Прайс
Freddie
Gary House
Tyrone
Luz Ozuna
Anna
Brooke Burton
Bilson's Wife
Gary DeShaun House
Tyrone
Режиссер Дэниэл Кэйси, Ребекка Томас
Сценарист Дэниэл Кэйси
Композитор Mark Hardison Garbett
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 27 марта 2026
Премьера в мире 4 марта 2026
Дата выхода
8 мая 2026 Испания 16
4 марта 2026 Филиппины R-13
27 марта 2026 ЮАР

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $59 225
Производство Star Thrower Entertainment, Traveling Picture Show Company
Другие названия
Wardriver, À haut risque, Oszust, Red de mentiras, Взлом на миллион, 沃德河, Wi-Fi窃贼

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 30 апреля 2026

Трейлеры фильма

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Взлом на миллион - Дублированный трейлер
Взлом на миллион Дублированный трейлер
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Взлом на миллион

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