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Наталья Коляканова
Наталья Коляканова Natalya Kolyakanova
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Наталья Коляканова

Natalya Kolyakanova

Дата рождения
9 июня 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Чкалов, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Биография Натальи Колякановой

Родилась 9 июня 1955 года. Оренбург

Популярные фильмы

Такси блюз 7.4
Такси блюз (1990)
Доктор Живаго 7.3
Доктор Живаго (2006)
Свадьба 7.1
Свадьба (2000)

Фильмография Натальи Колякановой

Чук и Гек. Большое приключение 5.3
Чук и Гек. Большое приключение Chuk i Gek. Bolshoe priklyuchenie
семейный, приключения 2022, Россия
Смотреть трейлер
Трезвый водитель 5.3
Трезвый водитель Trezvyy voditel
комедия, приключения 2019, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Дама Пик 6.8
Дама Пик Dama Pik
драма 2016, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Клад 5.9
Клад Klad
приключения, семейный 2015, Россия
Роман с кокаином 3.9
Роман с кокаином Roman s kokainom
драма 2013, Россия
Смотреть трейлер
Все ушли 6.7
Все ушли Vse ushli
биография, драма, комедия 2012, Россия / Чехия / Грузия
Смотреть трейлер
Мишень 6.6
Мишень Mishen
драма 2011, Россия
Смотреть трейлер
Случайная связь
Случайная связь
драма 2011, Россия
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