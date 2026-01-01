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Наталья Коляканова
Natalya Kolyakanova
Киноафиша
Персоны
Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
Natalya Kolyakanova
Дата рождения
9 июня 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Чкалов, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Натальи Колякановой
Родилась 9 июня 1955 года. Оренбург
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