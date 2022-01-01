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Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
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Наталья Коляканова
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Дата рождения
9 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Натальи Колякановой
Родилась 9 июня 1955 года. Оренбург
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Фильмография Натальи Колякановой
Дама Пик
драма
2016, Россия
7.0
Клад
приключения, семейный
2015, Россия
4.0
Роман с кокаином
драма
2013, Россия
3.0
Все ушли
биография, драма, комедия
2012, Россия / Чехия / Грузия
6.0
Случайная связь
драма
2011, Россия
0.0
Отдамся в хорошие руки
2009, Россия
6.0
Игра в шиндай
мелодрама
2006, Россия
5.0
Бедные родственники
комедия
2005, Россия / Франция
6.0
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